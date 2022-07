Slamao je srca u 90-ima, a danas ga je teško prepoznati na ulici: Poroci su mu uništili izgled i karijeru

Edward Furlong, američki glumac najpoznatiji po ulozi u filmovima 'Terminator 2' i 'Generacija X' zadnjih nekoliko godina puni stupce medija svaki put kada se pojavi u javnosti. No, razlog nisu megauspješni filmovi koje je snimio, već njegov izgled. Naime, Furlong danas ima 44 godine, a mnogi njegovi fanovi uvjereni su da su za veliku promjenu koju vide na novim fotografijama glumca krive teške droge koje je konzumirao.

Sa skandalima i drogama već se susreo u 90-ima, a pošto nije htio prestati, supstance su ostavile trag na njegovu tijelu i licu. Zbog toga se dugo nije pojavljivao u javnosti, a kada ga fotografi uspiju uloviti, Edward obično izgleda zapušteno i neuredno, te ga rijetko tko prepoznaje. Velika je to razlika od vremena kada je bio perspektivan dječja zvijezda koja je osvajala srca tinejdžerica diljem svijeta.

Život ga nije mazio. Nije poznavao oca, a majka je izgubila kontrolu nad njim, pa su brigu o njemu preuzeli njegovi ujna i ujak, sve do ranih tinejdžerskih godina. Već kao 15-godišnjak upustio se u vezu s 29-godišnjom glumicom Jacqueline Domac. Upoznao ju je za vrijeme snimanja Terminatora. Preuzela je i ulogu njegove menadžerice, ali nije se najbolje snašla u tom poslu. Glumio je u nekoliko filmova, no nisu svi bili previše zapaženi, a ni kritičari ga nisu previše hvalili.

Foto: Profimedia

Domac mu je postala i zaručnica, no nije dugo potrajalo. Nakon što je poslovni i ljubavni odnos završio, tužila ga je da joj duguje novac koji je zaradila kao njegova menadžerica, a tada je tvrdila i da ju je fizički zlostavljao.

Cijelo to vrijeme, glumac se borio s alkoholizmom, ali i ovisnošću o drogama.

Ipak, dao je šansu ljubavi, pa je ponovno otvorio svoje srce. Osvojila ga je glumica Rachel Bella s kojom je bio u braku od 2006. do 2014., a dobili su i sina Ethana. Ona je zatražila razvod, a iako ga je nastavio viđati, no morao je činiti to uz nadzor jer su nakon jednog nasumičnog testa, u krvi tada malenog Ethana pronađeni tragovi droge.

Nakon filmova 'Generacija X' i 'Detroit Rock City', Furlong nije uspio snimiti neki zapaženiji film, a u Terminator franšizu vratio se u nastavku 'Dark Fate'. No, radio je samo jedan dan.

