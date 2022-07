Izvori otkrili da se slavna pjevačica u tajnosti zaručila, prsten nosi samo kod kuće

Slavna pjevačica Taylor Swift (32) navodno se u tajnosti zaručila za svog dečka Joea Alwyna s kojim je u vezi više od pet godina. Pjevačica navodno svoj veliki zaručnički prsten nosi samo 'iza zatvorenih vrata', a o sretnim vijestima obavijestila je samo obitelj i najbliže prijatelje, piše The Sun.

"Taylor i Joe su nevjerojatno sretni i jako, jako zaljubljeni", rekao je izvor blizak paru i dodao: "Zapravo su zaručeni već nekoliko mjeseci, no to su rekli samo najužem krugu ljudi - doslovno samo obitelji i starim prijateljima od povjerenja. Svi su se zakleli da će to držati u tajnosti".

Želja im je da svoju ljubav drže podalje od očiju javnosti i kamera paparazza, zbog čega su odlučili i skrivati ovu lijepu vijest.

"Ako i kada izmijene zavjete, sigurno tamo neće biti nikakvi Vogue, Rolling Stone ili Hello! magazin. Bit će jednostavno i elegantno - baš poput njih", dodaje izvor.

Inače, njih su dvoje svoju vezu započeli krajem 2016. godine nakon što su se sreli na Met Gali u New Yorku.

