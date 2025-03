Ekskluzivno! Zvijezda 'Kumova', Mirna Mihelčić: 'Uskoro se udajem, a kćer je dobila ime po mojoj majci'

Prošle godine, u iskrenom razgovoru s akademskom glumicom Mirnom Mihelčić, povjerila nam je kako joj je najveća životna želja ostvariti se u najposebnijoj ulozi od svih – onoj majke. Tada nismo ni slutili da će uskoro njezin san tiho zakucati ispod srca, nježno čuvan i nošen s dostojanstvom daleko od očiju javnosti. Prije svega mjesec dana, Mirna nas je obradovala najljepšom mogućom viješću – postala je majka djevojčice Zore, čudesnog novog svjetla koje je ispunilo njezin i partnerov svijet bezuvjetnom ljubavlju. Svoje prvo poglavlje roditeljstva započinju u rodnom Šibeniku, okruženi toplinom obitelji i spokojem poznatog, a malena Zora – kako kaže ponosna mama – doista je beba iz snova. Omiljena glumica koja u seriji Nove TV "Kumovi" tumači lik Matije Macan, prisjetila se snimanja tijekom trudnoće. - Na snimanju "Kumova" tetošili su me i brinuli o meni kao da sam prava princeza. Uvijek sam imala gdje sjesti i baš su pazili na svaki detalj - ispričala je. U razgovoru koji je uslijedio, iz svakog njezinog osmijeha i riječi zračila je duboka sreća, spokoj i zahvalnost, a Mirna nam je s posebnom radošću otkrila i kako se uskoro sprema još jedno slatko životno poglavlje – vjenčanje.

Velike čestitke na kćerkici Zori! Sve ste nas ugodno iznenadili s ovom lijepom viješću. Kako ste nakon porođaja i kako izgleda sada vaša svakodnevica?

Hvala vam puno na lijepim riječima! Svoju kćer rodila sam carskim rezom prije mjesec dana, odnosno 21. veljače. Termin za porod bio je 15. ožujka, no zbog komplikacija sam ranije rodila. Dobila sam abrupciju posteljice, odnosno odvajanje posteljice od maternice i trebala sam hitno roditi. To je inače rijetka komplikacija i događa se ženama koje imaju problem s posteljicom tijekom trudnoće. Ja nisam imala nikakve probleme u trudnoći, no ipak se dogodio problem. Ovim putem želim pohvaliti rad šibenske bolnice, moje iskustvo ondje je kao da sam bila u privatnoj poliklinici. Nije da su se samo odlično odnosili prema meni, nego i prema svim drugim trudnicama i rodiljama, koliko sam primijetila. Zbog divnog osoblja nisam imala nikakav strah od moguće boli i općenito poroda. Čak kad se trudnica želi odmoriti uzmu dijete i posebno brinu o njemu. Doista sam imala fenomenalno iskustvo s njima.

Opišite nam taj divan trenutak kada ste prvi put u naručje primili svoju kćer.

Prvih osam dana od poroda nisam je smjela uzeti u ruke zato što su je odmah odnijeli u inkubator. Kada se rodila samo su mi dopustili da je pogledam i poljubim. Nakon što je prošao taj period, osjećaj uzbuđenosti, neopisive ljubavi i straha jednostavno ne mogu opisati riječima. Prvo nisam znala kako je primiti u ruke i bojala sam se jer je jako malena. Tek sada ima tri kilograma. No taj trenutak kada sam je prvi put uzela u svoje ruke nikada neću zaboraviti.

Kako ste se odlučili za tako predivno i posebno ime Zora?

Dobila je ime po mojoj majci koja se zove Zorana, i tu nije bilo dvojbe. Prije nego sam zatrudnjela znala sam da će se tako zvati. Za dečkića bi bio problem odabrati ime, no za djevojčicu sam znala da će biti Zora. Moja majka i ja smo jako povezane, a prije nego sam zatrudnjela rekla sam joj da ću, ako dobijem kćer nazvati po njoj. Mi i inače tako u obitelji nazivamo djecu po precima. Zapravo, razmišljala sam i o imenu Zorja, no ipak smo zajednički odlučili da će biti Zora.

Mirna Mihelčić, akademska glumica (Zahvaljujemo hotelu Bellevue-Superior na ustupljenom prostoru za snimanje). Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako ste uspjeli trudnoću zadržati u tajnosti, s obzirom na to da igrate u "Kumovima", družite se s kolegama glumcima, a i pomalo ste aktivni na društvenim mrežama?

U "Kumovima" sam glumila sve do kraja trudnoće. Kada sam nedavno čitala neke tekstove na portalima o tome da sam ja "rodila u tajnosti", bilo mi je pomalo smiješno jer ja nisam ništa tajila. Samo nisam željela davati nikakve izjave na tu temu. Mislim da su i gledatelji primijetili da sam u drugom stanju, s obzirom na to da sam bila "ogromna".

A kako je onda izgledalo snimanje serije i vašeg lika Matije Macan?

Kostimima smo pokušali prikriti moju trudnoću. Odijevali su me u široke košulje i sakoe, a kada sam bila već u osmom mjesecu trudnoće onda smo birali kadrove i Matija Macan je većinom sjedila. Tako smo skrivali trbuščić, a svakako su se birali kadrovi i kutevi snimanja. Na kraju se više nije mogla prikriti trudnoća zato što sam se udebljala u licu i rukama, a što je svakako i normalno za jednu trudnicu.

Jesu li vas posebno tetošili?

Jesu, tetošili su me i brinuli o meni na snimanjima kao da sam prava princeza. Uvijek sam imala gdje sjesti i baš su pazili na svaki detalj. Postoji i jedna anegdota sa snimanja vjenčanja Milice i Marka. Naime, na vjenčanju smo snimali tipični "vlakić" koji se uvijek pleše na svadbama. U jednom kadru sam ja sa svima, a u drugom me nema jer me uhvatio išijas. Cijeli dan sam bila na nogama i u štiklama, a s tim velikim trbuhom nije bilo najjednostavnije.

Svaka čast na izdržljivosti i upornosti u radu!

Hvala Bogu pa sam imala laku trudnoću i nije bilo većih komplikacija. Samo sam u prva tri mjeseca trudnoće imala uobičajene mučnine, kao i ostale trudnice. Ali ne mogu se žaliti, sve sam lagano prošla. Najteže je bilo zapravo sakriti trbuh na snimanjima.

I eto, na kraju vas je kolegica Daria Lorenci Flatz razotkrila i objavila na Instagramu da ste u drugom stanju!

Ona je mene još ranije propitkivala: "Mogu li sad, mogu li sad, ma mogu li sad objaviti?". Odgađala sam, ali je bilo jako simpatično. Tek kad sam selila ponovno u Šibenik, zato što sam odlučila ondje roditi, na našem posljednjem ručku me ponovno upitala isto pitanje. I tada sam joj napokon dopustila objavu jer je već bio kraj trudnoće. Nisam željela ranije izlaziti u javnost s vijesti o trudnoći zato što sam htjela biti sigurna da će sve biti u najboljem redu.

Dakle, snimanje "Kumova" je nastavljeno bez vas?

Tako je, moj lik Matije Macan otputovao je u Basel na usavršavanje, a vratit ću se svakako u nekom trenutku. Ostatak ekipe je nastavio sa snimanjem u kompletnom pogonu.

Prerano je govoriti o povratku, no kakvi su vam planovi?

Naravno, još je prerano govoriti o povratku na posao. Želim što više vremena provesti sa svojom kćerkicom Zorom. Najvažnije mi je da ona bude jaka i lijepo stasa. Svakako je plan vratiti se "Kumovima", s tim ne prestajem. Osim "Kumova", držim i dramske satove za djecu kod Darije Lorenci u "4Sobe" i u kazalištu "Trešnja".

Kakva je malena Zora, opišite nam je malo. Kako izgleda privikavanje jedno na drugo?

U početku sam mislila da se uopće neću snaći, ali zapravo imam osjećaj kao da sam joj mama već cijeli svoj život. Baš kao da mi to uopće nije nova uloga, a majčinstvo mi je došlo potpuno prirodno. Svi su mi govorili da se naspavam jer će mi biti teško kad rodim. Moja Zora je toliko predivna beba, spava koliko treba, ne plaće, ne traži ništa, baš je idealna. Uživamo u našoj idili!

Pomaže li vam majka?

Naravno, uskače mi i majka, sestra, buduća svekrva, od partnera dvije sestre, ma baš svi! Imam cijelu vojsku oko sebe. Budući suprug i ja došli smo trenutačno u Šibenik jer nam je ovdje ipak malo mirnije, a i bliže smo obiteljima. Ovdje ćemo se svakako prije priviknuti na novonastalu situaciju.

Mirna Mihelčić, akademska glumica (Zahvaljujemo hotelu Bellevue-Superior na ustupljenom prostoru za snimanje). Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prošle godine kada smo razgovarali rekli ste mi kako priželjkujete majčinsku ulogu i da je smatrate najljepšom. Danas, kada ste majka koliko je ona izazovna? Imate li neke strahove ili nedoumice?

Ne mogu vam lagati da mi karijera nije važna i da ne volim svoj posao, ali cijeli život smatram da ću biti najsretnija u majčinskoj ulozi. Naravno, neću zapostaviti svoj posao jer ću se i dalje baviti time, ali jednostavno već kao djevojčica znala sam da je to moj pravi i istinski poziv. A nakon toga ide sve ostalo. I tako je danas. Neki će misliti da je ovo što govorim kliše, ali ja sam zaljubljena u svoje dijete i ne mogu je prestati gledati.

Što nam još možete otkriti o svom budućem suprugu?

Ne želim previše detalja otkrivati, jer smatram da je privatnost najvažnija. No za njega mogu reći da je divan otac i partner, a zajedno smo nekoliko godina.

Kada ćete se vjenčati?

Uskoro!

Što mislite tko će u budućnosti biti stroži roditelj?

Mislim da ću ja biti stroža, inače sam takva, mora biti sve uredno i posloženo. A moj budući suprug je ipak dobio kćer, svoj malenu princezu.

Što mislite koliko će vaša stvarna majčinska uloga doprinijeti svim onim ulogama koje ćete u budućnosti igrati?

Svakako će mi uloga majke u stvarnom životu dati neku ozbiljnost i dubinu onim ulogama koje ću igrati, iako najčešće igram mlađe likove ili tinejdžerice. Na primjer, ulogu Matije Macan koju igram u "Kumovima" tek sad mogu u potpunosti razumjeti. Matija ima trideset godina i majka je sedmogodišnje kćeri. I tek sada mogu odigrati neke stvari koje nisam mogla ili nisam razumjela u potpunosti.

Je li ženama još uvijek teže "ganjati" karijeru, biti uspješna i imati dijete? Koliko je to sve izazovno uskladiti u usporedbi s muškarcima?

Mogu reći za svoj posao i profesiju da je teže ženama jer ne možemo raditi odmah kada rodimo ili imamo kompliciranu trudnoću. Ja sam izvukla maksimum snage i energije za snimanje "Kumova" do posljednjih dana trudnoće. Neke moje kolegice imaju zahtjevniju djecu pa se ne mogu tako brzo ni vratiti na posao. Ženama je izazovnije. Ne kažem da nije izvedivo organizirati sve, no ipak muškarci nisu ti koji rađaju. Svakako je teško.

Što ako vaša kći jednog dana odluči krenuti vašim stopama?

Najvažnije mi je da je sretna, a roditelji će je uvijek podržavati. Svakako smatram da je gluma predivan posao, mi se stalno igramo, radimo na sebi i učimo. Ne vidim ništa loše u tome.

Onda možemo reći da sada uživate u svojoj najvećoj sreći?

Tako je! Moja malena djevojčica i partner su mi sve. To je moja mala obitelj pa neka se slobodno i širi ako hoće.

