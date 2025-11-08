Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUGA VEČER U ARENI

FOTO/VIDEO Severina na drugom koncertu u Areni poslala snažnu poruku: Dižem bijeli lancun protiv crnila!

Foto: Screenshot
1/25
VL
Autor
Anamarija Kronast
08.11.2025.
u 22:37

Severina je u jednom trenutku na pozornici razvila bijelu zastavu te naglasila da to nije znak predaje već da diže tu zastavu protiv crnila

Ulaznica za drugu večer Severinina rasprodanog koncerta u Areni Zagreb tražila se danima unaprijed, a u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani, okupile su se tisuće i tisuće obožavatelja spremnih na još jedan moćan glazbeni doživljaj. Kao i sinoć, Severina je večer otvorila u upečatljivom rockerskom outfitu, pjesmom 'Moja stvar', kojom je odmah podigla atmosferu i uspostavila energiju koja se održala do posljednjeg takta trosatnog spektakla. Drugi od dva rasprodana zagrebačka koncerta potvrdio je da je Severina umjetnica koja svaku večer oblikuje kao zaseban, autentičan događaj. Iako je setlista ostala slična, izvedbe su bile svježe, spontano obojene emocijom trenutka, a komunikacija s publikom još prisnija i toplija. Arena je još jednom postala prostor zajedničkog doživljaja, u kojem su se glazba, emocija i scenski izraz isprepletali u savršenom balansu. Severina je u jednom trenutku na pozornici razvila bijelu zastavu te naglasila da to nije znak predaje već da diže tu zastavu protiv crnila.

Severina na drugom koncertu u Areni poslala snažnu poruku: Dižem bijeli lancun protiv crnila!

U pratnji gotovo trideset vrhunskih glazbenika, uključujući i veliki gudački orkestar, Severina je i večeras dokazala da njezina snaga leži u neponovljivoj kombinaciji vokalne izvrsnosti, karizme i sposobnosti da i najveće prostore pretvori u intiman susret. Ovog je puta, bez plesača i koreografiranih točaka, pokazala da sama može ispuniti pozornicu snagom osobnosti i glazbenom emocijom. Videoprojekcije i pažljivo osmišljena scenografija ponovno su naglasile umjetnički koncept koncerata 'Ja samo pjevam' – ogoljen, iskren, ali produkcijski raskošan. Druga zagrebačka večer zaokružila je glazbeni događaj koji će zasigurno ostati zapamćen kao jedan od vrhunaca domaće koncertne sezone. Severina je i ovim nastupom potvrdila ono što publika već zna – da je autorica trenutaka koji nadilaze glazbu i postaju dio zajedničkog sjećanja.

FOTO Kakve emocije! Severina novim spektaklom u Zagrebu potvrdila status najpopularnije domaće glazbenice
1/1

Ključne riječi
spektakl Arena Zagreb koncert Severina

Komentara 15

Pogledaj Sve
RI
ridirid
23:04 08.11.2025.

Snažnu poruku, svašta. Jer ste tako napisali, ma da. Kontraprosvjed nije baš upalio jer bi nas vrli mediji davili cijeli dan s ovakvim glupostima. Napokon jednu bijelu plahtu našli što je glumica donijela sa snimanja na jahti.

SI
Sivooki
23:03 08.11.2025.

Žena koju mediji podržavaju iako je polusvijet...

BA
Banzo
23:13 08.11.2025.

Kaj ova umjetnica pjeva??? i djeca na mobitelima znaju da joj bolje ide filmska nego glazbena umjetnost.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

književna preporuka miljenka jergovića

Drugi su objavljivali dnevnike nakon što su postali slavni, a on je slavan postao po svom Dnevniku

Dijarističko djelo tada već šesnaest godina pokojnog poljskog književnika, prozaista i romanopisca, izazvalo je veliko uzbuđenje u književnim i čitateljskim krugovima, pisalo se o njemu u tada vrlo brojnim magazinima za kulturu i književnost, a praktično sve dnevne novine u tadašnjoj zemlji osjetile su se dužnim da u svojim kulturnim rubrikama i tjednim književnim podliscima objave kritičke i esejističke izvještaje najumnijih čitatelja u zemlji o tom remek-djelu europske literature

Izložba "Dizajn za Teatar &TD 1964.-1983.: Mihajlo Arsovski, Boris Bućan, Željko Borčić & Mirko Ilić",
Premium sadržaj
davor bruketa piše za večernji:

Hommage dizajnerima koji su svojim radom za Teatar &TD oblikovali vizualnu memoriju Zagreba

HDD galerija nastavlja sa sjajnim programom, a 24. listopada otvorena je izložba "Dizajn za Teatar &TD 1964 - 1983: Mihajlo Arsovski, Boris Bućan, Željko Borčić & Mirko Ilić", kustosa Marka Goluba i Dejana Kršića. Izložba okuplja radove četvorice autora čiji su plakati i vizualni jezik oblikovali jedno od najživljih i najinovativnijih razdoblja hrvatskog grafičkog dizajna

Učitaj još

Kupnja