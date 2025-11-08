FOTO/VIDEO Severina na drugom koncertu u Areni poslala snažnu poruku: Dižem bijeli lancun protiv crnila!

Ulaznica za drugu večer Severinina rasprodanog koncerta u Areni Zagreb tražila se danima unaprijed, a u do posljednjeg mjesta ispunjenoj dvorani, okupile su se tisuće i tisuće obožavatelja spremnih na još jedan moćan glazbeni doživljaj. Kao i sinoć, Severina je večer otvorila u upečatljivom rockerskom outfitu, pjesmom 'Moja stvar', kojom je odmah podigla atmosferu i uspostavila energiju koja se održala do posljednjeg takta trosatnog spektakla. Drugi od dva rasprodana zagrebačka koncerta potvrdio je da je Severina umjetnica koja svaku večer oblikuje kao zaseban, autentičan događaj. Iako je setlista ostala slična, izvedbe su bile svježe, spontano obojene emocijom trenutka, a komunikacija s publikom još prisnija i toplija. Arena je još jednom postala prostor zajedničkog doživljaja, u kojem su se glazba, emocija i scenski izraz isprepletali u savršenom balansu. Severina je u jednom trenutku na pozornici razvila bijelu zastavu te naglasila da to nije znak predaje već da diže tu zastavu protiv crnila.

Severina na drugom koncertu u Areni poslala snažnu poruku: Dižem bijeli lancun protiv crnila!

U pratnji gotovo trideset vrhunskih glazbenika, uključujući i veliki gudački orkestar, Severina je i večeras dokazala da njezina snaga leži u neponovljivoj kombinaciji vokalne izvrsnosti, karizme i sposobnosti da i najveće prostore pretvori u intiman susret. Ovog je puta, bez plesača i koreografiranih točaka, pokazala da sama može ispuniti pozornicu snagom osobnosti i glazbenom emocijom. Videoprojekcije i pažljivo osmišljena scenografija ponovno su naglasile umjetnički koncept koncerata 'Ja samo pjevam' – ogoljen, iskren, ali produkcijski raskošan. Druga zagrebačka večer zaokružila je glazbeni događaj koji će zasigurno ostati zapamćen kao jedan od vrhunaca domaće koncertne sezone. Severina je i ovim nastupom potvrdila ono što publika već zna – da je autorica trenutaka koji nadilaze glazbu i postaju dio zajedničkog sjećanja.