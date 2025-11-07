Paprene cifre za doček Nove godine uz Čolića i Severinu! Od ovih cijena zaboljet će vas glava

U ranim jutarnjim satima zaprimili smo promotivnu e-poruku pod naslovom: "Uđite u Novu godinu uz Zdravka Čolića i Severinu", uz molbu da objavimo tekst na našem portalu. Pomislio sam – zašto ne? I dok sam čitao opsežan tekst u kojem se opisuje kako je "Dubrovnik grad koji već stoljećima očarava svijet svojom ljepotom, poviješću i mediteranskim šarmom" te kako će upravo ondje luksuzni hotel ugostiti najveće zvijezde poput Severine i Zdravka Čolića za doček Nove godine, nisam naišao na informaciju o cijeni tog obećavajućeg slavlja.

Kako tekst navodi da su "mjesta ograničena, a interes već iznimno velik", konzultirao sam se s urednicom i odlučio kontaktirati hotel s upitom o cijeni, ponudi i svim detaljima. Tako sam želio doznati tko će imati priliku uživati uživo u Čolinim hitovima kao što su: "Pjevam danju, pjevam noću", "Pusti, pusti modu", "Jedina", "Zvao sam je Emili", "Šta mi radiš" te Sevkinim neizostavnim pjesmama "Italiana", "Uno momento", "Tarapana", "Krivi spoj", "Mala je dala", "Dobrodošao u klub" i mnogim drugima.

"Za doček Nove godine, 31. prosinca, nastupa Zdravko Čolić, dok će Severina zabavljati publiku 2. siječnja. Cijene paketa koje se nude odnose se na dvije osobe i uključuju dva koncerta, dvije gala večere, polupansion za treći dan boravka te sve ostale usluge koje su u sklopu ponude", objasnili su nam iz hotela Rixos Premium Dubrovnik, napominjući da su dostupni isključivo paketi od tri noći. Dakle, ako želite uživati samo u koncertima, to nije moguće. S obzirom na to da hotel nudi više opcija za svoj novogodišnji program, upitali smo ih za najjeftiniji i najskuplji paket.

Iznenada odgođen Severinin koncert! Razlog je bizaran, evo o čemu je riječ

"Najjeftinija cijena paketa za doček Nove godine uključuje standardnu sobu s pogledom na grad, a trenutačno imamo promotivnu cijenu od 10 posto popusta, koja vrijedi još samo danas. Cijena bez popusta iznosi 2.430 eura. Najskuplji paket, koji uključuje apartman, cijena iznosi 5.645 eura, također bez popusta", dodali su te objasnili razloge ovako visokih cijena njihova novogodišnjeg programa. "U dvorani gdje će se održati koncerti imamo ljubičastu, crvenu i plavu zonu, a one se razlikuju po rasporedu sjedenja, odnosno prema tome tko je bliže pozornici. Gosti će uživati u gala večeri uz hitove naših pjevača. Najskuplja je ljubičasta zona, s najboljim pogledom na binu, crvena zona je u sredini, a dok su stolovi na kraju dvorane smješteni u plavoj, koja je najjeftinija", pojasnili su.

"Unatoč tome što do Nove godine ima još dva mjeseca, odaziv je već solidan. Mnogi gosti prvo moraju provjeriti je li im dolazak u Dubrovnik usklađen s njihovim rasporedom i hoće li imati slobodne dane. Vjerujemo da ćemo najveći broj upita imati upravo u prosincu", ističu iz hotela. Na kraju telefonskog razgovora, upitali smo ih koliko će koncerti Zdravka Čolića i Severine Vučković vremenski trajati: "To još ne možemo sa sigurnošću potvrditi, ali pretpostavljamo da će trajati otprilike sat ili sat i pol", zaključuju. I tako, na kraju, možemo zaključiti kako će se najluđa večer u godini, uz nastupe najvećih domaćih zvijezda, održati samo za one s najdubljim džepovima.