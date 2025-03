FOTO Prepoznajete li ovog glumca? Glumio je u najpopularnijim filmovima, a sada ima drugi imidž

Hugo Weaving, glumac poznat po ulogama u filmskim hitovima poput "Matrixa" i "Gospodara prstenova", rijetko se pojavljuje u javnosti, pogotovo izvan svoje rodne Australije. Stoga je nedavno opažanje njega i njegove dugogodišnje partnerice Katrine Greenwood u Londonu privuklo pažnju medija i obožavatelja. Naime, par je snimljen kako izlazi iz restorana "Barrafina" u londonskoj četvrti Soho.

Ono što je posebno privuklo pažnju kod Weavingovog pojavljivanja u Londonu jest njegov izgled. Glumac, koji je u "Matrixu" utjelovio ikoničnog, besprijekorno obrijanog agenta Smitha, sada je imao "gustu bradu i sijedu kosu". Ova promjena imidža, iako sasvim prirodna s obzirom na protok vremena, ipak je iznenadila mnoge koji ga pamte po njegovim ranijim, mlađim ulogama.

Katrina Greenwood nije samo Weavingova partnerica, već i uspješna umjetnica. S Weavingom je u vezi od 1984. godine, što njihov odnos čini jednim od dugovječnijih u često turbulentnom svijetu slavnih. Imaju dvoje djece, čime su dodatno učvrstili svoju vezu. Iako se rijetko pojavljuju zajedno u javnosti, njihova dugogodišnja veza svjedoči o snažnoj povezanosti i međusobnoj podršci.

Unatoč povremenim izletima u gradove poput Londona, Hugo Weaving i Katrina Greenwood primarno žive u Australiji. Weaving, iako rođen u Nigeriji, odrastao je u Australiji i smatra je svojim domom. Ovaj odabir mjesta stanovanja odražava njegovu sklonost mirnijem životu, daleko od holivudskog sjaja i konstantne pažnje medija. Život u Australiji omogućuje im privatnost i slobodu, što je očito prioritet za ovaj par.

Podsjetimo, Hugo je inače glumio i u nekoliko nastavka franšize 'Transformer', a mogli smo ga gledati i u ostvarenjima kao što su "O za osvetu","Kapetan Amerika: Prvi osvetnik", ali i "Hobitu". Godine 2020. kazao je kako bi rado ponovio svoju ulogu Agenta Smitha u četvrtom nastavku franšize Matrix, no zbog rasporeda nije uspio.

"Jako sam to želio jer mi je cijela ekipa baš draga, no u to sam vrijeme glumio u predstavi koja se preklapala s datumima snimanja filma", kazao je.

