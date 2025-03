FOTO Marija iz 'Života na vagi' podijelila velik uspjeh: 'Nakon 12 godina'

Kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' Marija Novak nakon izlaska iz showa nastavila je vježbati, a svoje rezultate više ne pokazuje pred cijelom Hrvatskom, no to čini na društvenim mrežama. Marija vježba i pazi na prehranu, a svoje rezultate dijeli s pratiteljima. Ovoga puta, otkrila je kako je napokon došla do brojke koju je dugo željela. "Ponosna na sebe zauvijek. Emocije su trenutačno jake. Nakon 12 godina na dvoznamenkastom broju", otkrila je pokraj fotografije na kojoj stoji na vagi koja pokazuje 99.7 kilograma.

Inače, Marija je nedavno otkrila kako je u tjedan dana uspjela skinuti gotovo tri kilograma. Početkom siječnja vaga je pokazala kako ima 108,9 kilograma, a tjedan dana kasnije druga priča - došla je do 106 kilograma. "Hvala što ste me naučili balansu", napisala je Marija misleći na projekt 'Život na vagi'. Nakon toga je pokazala da je od 4. siječnja do 1. veljače smršavjela 7.4 kilograma. Osvrnula se i na svoju transformaciju u nekoliko mjeseci. "Danas skoro devet mjeseci kasnije s osmijehom i 62 kilograma lakša", poručila je.

Podsjetimo, povratak iz izolacije showa i susret sa stvarnim svijetom donio joj je i neke bolne odluke, a jedna od njih je bila i razvod od supruga. - O. K. sam, prošla su četiri mjeseca od rastave. Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo - rekla je nedavno Marija osvrćući se na rastavu. Dodala je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet.

– Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". Kad sve ovo prođe, neću razmišljati o ovome što se dogodilo – rekla je Marija. Nedavno je i na društvenim mrežama odgovorila koliko joj je bivši suprug bio podrška tijekom njezine borbe s viškom kilograma. "Da je moj muž bio podrška, ne bih bila rastavljena. Najveća podrška bili su moji roditelji, obitelj i nekoliko prijatelja. Hvala na pitanju", odgovorila je Marija.