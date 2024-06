FOTO Pogledajte kako je Nenad Tatarinov izgledao prije nego je upoznao Maju Šuput! Prepoznali bi ga rijetki

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Maja Šuput intrigira javnost svojim privatnim životom, pa tako i preslatkim sinčićem Bloomom i suprugom Nenadom Tatarinovim. Prije nego je Šuput upoznala supruga, Nenad Tatarinov bio je generalni direktor D-resorta u Šibeniku 2015. godine.

Iako i danas njeguje sličan imidž, te ga najčešće možemo vidjeti u odijelima i kravati, Nenad je tada izgledao poprilično drugačije. Njegovo lice nije krasila brada, a kosa mu je bila tamnija i drugačije stilizirana. Ono što je definitivno ostalo isto jest njegov elegantan stil.

Inače, Maja je nedavno za radio Happy FM ispričala kako je upoznala supruga Nenada. - Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam, u Hrvatskoj. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta s hotelima - priznala je popularna Zagrepčanka. Prisjetila se kako je stigla u novi hotel u Šibeniku i Nenad ju je došao pozdraviti što je zapravo sasvim uobičajeno kada dođe VIP gost.

FOTO Pogledajte kako je Nenad Tatarinov izgledao prije nego je upoznao Maju Šuput

- Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriši - ispričala je simpatična Maja te nastavila:

VEZANI ČLANCI:

- I tek treće godine ja bila slobodna, on bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora. Hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana - ispričala je zanimljivo pjevačica.

Podsjetimo, par se vjenčao u svibnju 2019. u Istri, a 17. ožujka 2021. Maja je rodila sina Blooma u Klinici za ginekologiju i porode u Petrovoj u Zagrebu.

VIDEO: Matej Meštrović javio se prije probe s gudačima milanske Scale