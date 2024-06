Želite smršavjeti do godišnjeg? Evo što jede Mirna iz 'Života na vagi' koja je skinula više od 50 kg

Svi obožavatelji showa ''Život na vagi'' sigurno se sjećaju Mirne Posavec koja je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kg. Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa.

Mirna često na društvenim mrežama pokazuje što jede, a ovo su samo neka od jela koja joj pomažu da ostane fit. Posavec je otkrila što jede kad joj se ne da kuhati, a jelo je nazvala 'Random ručak'

Integralna tortilja

Jaja

Pureća šunka

Malo pasirane rajčice

Kajenska paprika

Češnjak

Origano

Sol

+ ukiseljena paprika

Bivša kandidatkinja ima i poseban recept za one koji ne mogu živjeti bez pizze.

Vege pizza

Kad poželim malo promijeniti prehranu, kad mi je dosta mesa, onda si napravim jednu ovakvu pizzu. Tijesto je jednostavno, tanko i lagano pa do izražaja dođu dodaci koje možete sami odabrati.

Sastojci:

jaje M

25 g mljevenih zobenih pahuljica

30 g grčkog jogurta

5 g praška za pecivo

prstohvat soli

50 g Thai Salsa (grilani patlidžan, rajčica i sezam)

50 g Power Trapi

50 g Power Mozza

šaka rukole

15 g Power Mixa (mješavina sjemenki i orašastih plodova)

Postupak:

Istucite jaje te ga pomiješajte s mljevenim zobenim pahuljicama, praškom za pecivo, grčkim jogurtom i prstohvatom soli. Smjesu stavite na papir za pečenje i pecite 7-8 min na 180°C.

Izvadite iz pećnice, premažite Thai salsom, a na nju stavite narezane ili naribane Power Trapi i Power Mozza sireve (odlično se tope).

Vratite u pećnicu na par minuta da se sirevi otope.

Kad je pizza gotova, na vrh dodajte rukolu i Power Mix koji će dodati hrskavost jelu.

Podijelila je recept i za jednu šarenu zdjelicu. Jelo izgleda vizualno primamljivo, a pozitivno je i to da je zdravo.

- krastavac i rajčice začinjeni jabučnim octom i maslinovim uljem

- pureća prsa pečena na kokosovom ulju začinjena češnjakom i kajenskom paprikom

- butternut tikva pečena na papiru za pečenje, dodala sam malo maslinovog ulja, sol, origano, češnjak i kajensku papriku

Nedavno je prokomentirala kako je to izgledalo nakon što je izašla iz showa.

- Moj povratak u stvarnost je izgledao tako da sam se vratila svom studiju. Nastavila sam s navikama koje sam naučila u kući. Držala sam se prehrane, naravno dozvolila sam si da pojedem stvari koje nisu bile u jelovniku jer nisam htjela da do kraja života ispaštati i trpjeti to da ne mogu jesti sve. Držala sam se treninga i to je to - rekla je Mirna za RTL.hr.

Dodala je i da ništa nije prekrižila iz svog jelovnika, te da jede sve.

- Nisam ništa prekrižila. Jedem sve. Ne prežderavam se, ne liječim svoje emocije hranom. Jedem burger, pizzu, volim to i neću si uskraćivati nešto što volim.

Nedavno je priznala da je bila na operaciji skidanja viška kože.

- Skidanje 55 kilograma je ostavilo traga na mom tijelu. Višak kože je ostao. Operacija je bila jedino rješenje jer se ta koža neće povući. Skidali su mi višak kože s trbuha, grudi i ruku. I to je trebalo napraviti jer se nisam dobro osjećala u svojoj koži. Osjećala sam kao da me nešto veže uz staru Mirnu koja je imala raznih problema. Sada nisam ta osoba koja je ušla u show i zauvijek sam raskrstila s tom Mirnom koja je ušla unutra onog dana kada je skinuta koža s mene.

Priznala je Mirna ranije da su je boljele uvrede zbog njene težine, a jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje. – Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce – izjavila je tada.

