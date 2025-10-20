Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZASLUŽENI ODMOR

FOTO Ovakve prizore ne viđamo često! Slavna Hrvatica u bikiniju pokazala savršenu liniju, pohvale pljušte

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 20:00

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić odlučila je napuniti baterije nakon naporne sezone te se zaputila na jednu od najpoželjnijih svjetskih destinacija

Nakon iscrpljujuće sezone, hrvatska tenisačica Donna Vekić spakirala je kovčege i pobjegla u tropski raj. Svoje utočište pronašla je u luksuznom resortu na Maldivima, a idilične prizore podijelila je s obožavateljima na društvenim mrežama. Na fotografijama pozira u šarenom bikiniju živopisnog zig-zag uzorka koji savršeno naglašava njezinu zavidnu figuru i preplanuli ten. Opisi fotografija bili su kratki, a uz objavu je tek tajanstveno napisala "dnd", skraćenicu za "do not disturb" iliti "ne uznemiravaj", jasno dajući do znanja da joj je vlastito vrijeme za odmor sveto. Prizori nasmijane Donne kako se opušta na pijesku i uživa u kristalno čistom moru pokazuju je u izdanju u kakvom je rijetko viđamo na sportskim terenima.

Gotovo odmah nakon objave, uslijedila je lavina reakcija njezinih pratitelja iz cijelog svijeta. Komplimenti su pristizali sa svih strana, a mnogi su istaknuli njezinu prirodnu ljepotu i šarm. - "Odlično joj pristaje nova frizura", "Najljepša tenisačica na svijetu", "Osječka ljepotica", "Božica Donna" "Najljepša hrvatska sportašica", "Kako netko može biti ovoliko prekrasan", "Morska sirena" - samo su neki od komentara koji su preplavili njezin profil. Drugi su joj poželjeli da se dobro odmori i napuni energijom za nove izazove. 

Među brojnim reakcijama istaknuo se i komentar njezine kolegice, tenisačice Belinde Benčić, koja je objavom emotikona vatre pružila podršku i pokazala da i suparnice s terena cijene Donnin izgled. Obožavatelji su također primijetili koliko joj odmak od sportskih obaveza godi, a upravo ti neopterećeni trenuci, uz osmijeh i mokru kosu, dodatno su naglasili njezinu opuštenu stranu koju publika nema često priliku vidjeti.

FOTO Donna Vekić povukla hrabar potez i promijenila imidž, reakcije pljušte: 'Najbolje izdanje dosad'
1/16

Podsjetimo, ovaj bijeg u raj uslijedio je nakon ranog ispadanja na Wuhan Openu, gdje je ispala porazom od spomenute Benčić. Donna je poznata kao sportašica koja pomiče granice, što je dokazala srebrnom medaljom na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, no izvan terena uspješno vodi i vlastiti brend luksuznih mirisa i svijeća, pri čemu dio zarade ulaže u zaštitu pčela. Uz to, u rodnom Osijeku pokrenula je hvalevrijedan projekt gradnje modernih teniskih igrališta, čime dokazuje da je osim vrhunske sportašice i predana poduzetnica i humanitarka.

Poznat datum komemoracije i posljednjeg ispraćaja Halida Bešlića
Ključne riječi
showbiz Maldivi odmor tenisačica Donna Vekić

Komentara 1

Pogledaj Sve
VE
večernjamaglica
20:14 20.10.2025.

Dakle ne vjerujem Koja naporna sezona,ispadala u prvim ili drugim kolima.Onog čiku milijardera 25 godina starijeg ne pokazuje,on slika.Ajd se ti lijepo umirovi,dok dedek još trza na tebe,jer nisi baš puno zaradila,a i svijeće su ti odvratno skupe.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

35th Annual Friendly House Luncheon
Video sadržaj
PRAVNI PREOKRET

Skandal oko nasljedstva Michaela Jacksona! Kći kralja popa optužila odvjetnike, oni tvrde da je primila veliku sumu

Pravna bitka započela je kada je 27-godišnja Paris podnijela peticiju protiv, kako ih naziva, "raskošnih napojnica" od 625.000 dolara isplaćenih trima odvjetničkim tvrtkama za "nezabilježeno radno vrijeme". Njezin pravni tim optužio je upravitelje, Johna Brancu i Johna McClaina, za "arogantno ponašanje", usporedivši ih s Čarobnjakom iz Oza koji zahtijeva slijepo povjerenje, a ne dopušta nikome da "pogleda iza zavjese"

Učitaj još