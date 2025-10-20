FOTO Ovakve prizore ne viđamo često! Slavna Hrvatica u bikiniju pokazala savršenu liniju, pohvale pljušte

Nakon iscrpljujuće sezone, hrvatska tenisačica Donna Vekić spakirala je kovčege i pobjegla u tropski raj. Svoje utočište pronašla je u luksuznom resortu na Maldivima, a idilične prizore podijelila je s obožavateljima na društvenim mrežama. Na fotografijama pozira u šarenom bikiniju živopisnog zig-zag uzorka koji savršeno naglašava njezinu zavidnu figuru i preplanuli ten. Opisi fotografija bili su kratki, a uz objavu je tek tajanstveno napisala "dnd", skraćenicu za "do not disturb" iliti "ne uznemiravaj", jasno dajući do znanja da joj je vlastito vrijeme za odmor sveto. Prizori nasmijane Donne kako se opušta na pijesku i uživa u kristalno čistom moru pokazuju je u izdanju u kakvom je rijetko viđamo na sportskim terenima.

Gotovo odmah nakon objave, uslijedila je lavina reakcija njezinih pratitelja iz cijelog svijeta. Komplimenti su pristizali sa svih strana, a mnogi su istaknuli njezinu prirodnu ljepotu i šarm. - "Odlično joj pristaje nova frizura", "Najljepša tenisačica na svijetu", "Osječka ljepotica", "Božica Donna" "Najljepša hrvatska sportašica", "Kako netko može biti ovoliko prekrasan", "Morska sirena" - samo su neki od komentara koji su preplavili njezin profil. Drugi su joj poželjeli da se dobro odmori i napuni energijom za nove izazove.

Među brojnim reakcijama istaknuo se i komentar njezine kolegice, tenisačice Belinde Benčić, koja je objavom emotikona vatre pružila podršku i pokazala da i suparnice s terena cijene Donnin izgled. Obožavatelji su također primijetili koliko joj odmak od sportskih obaveza godi, a upravo ti neopterećeni trenuci, uz osmijeh i mokru kosu, dodatno su naglasili njezinu opuštenu stranu koju publika nema često priliku vidjeti.

FOTO Donna Vekić povukla hrabar potez i promijenila imidž, reakcije pljušte: 'Najbolje izdanje dosad'

Podsjetimo, ovaj bijeg u raj uslijedio je nakon ranog ispadanja na Wuhan Openu, gdje je ispala porazom od spomenute Benčić. Donna je poznata kao sportašica koja pomiče granice, što je dokazala srebrnom medaljom na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu, no izvan terena uspješno vodi i vlastiti brend luksuznih mirisa i svijeća, pri čemu dio zarade ulaže u zaštitu pčela. Uz to, u rodnom Osijeku pokrenula je hvalevrijedan projekt gradnje modernih teniskih igrališta, čime dokazuje da je osim vrhunske sportašice i predana poduzetnica i humanitarka.