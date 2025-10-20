Naš glumac potresen gubitkom kolege i velikog prijatelja, neutješan je: 'Moj brat, čovjek čiju sam dušu poznavao'

Popularni domaći glumac Asim Ugljen u nedjelju je poslijepodne na društvenim mrežama objavio potresnu i iskrenu poruku kojom se oprostio od svog prijatelja i dugogodišnjeg suradnika, scenarista Marka Hrenovića. Objava je izazvala snažne reakcije pratitelja i kolega iz filmske i televizijske industrije, a mnogi su u komentarima izrazili sućut i istaknuli koliko su obojica bili prepoznatljivi po svom talentu, duhovitosti i toplini. Ugljen je u objavi otvoreno progovorio o boli koju osjeća te opisao koliko mu je Hrenović značio u profesionalnom i osobnom životu. Njegove riječi odjekuju iskrenošću, ranjivošću i dubokim osjećajem gubitka.

“Uopće ne znam kako početi, kako ovo napisati. Nadao sam se da se nikada neću naći u ovakvoj situaciji, ali evo me. Unaprijed se ispričavam ako ne uspijem biti imalo koherentan, jer ovakav osjećaj psihofizičke oduzetosti svega, pa i duha, doživio sam samo jednom u životu – i nadao se da više nikada neću. U mom životu postoje ljudi bez kojih ja jednostavno nisam ja, bez kojih, suštinski, ne funkcioniram kako bih trebao. Moj najveći životni strah oduvijek je bio gubitak bilo koga od njih, jer sva moja hrabrost proizlazi iz svijesti da ih imam uz sebe”, napisao je Ugljen.

Nastavio je citatom koji, kako kaže, najbolje opisuje njegov pogled na prijateljstvo i ljudsku povezanost: “‘Čovjek vrijedi onoliko koliko vrijede ljudi kojima je okružen.’ – Cordelia Vorkosigan. To je jedna od najistinitijih rečenica koje sam ikad čuo. Smatram te ljude koji me okružuju neizmjernim blagoslovom i srećom. Nema ih mnogo, ali svaki od njih vrijedi zlata. Za svaku njihovu dlaku, dao bih sve. Jedan od tih ljudi bio je moj brat, moj prijatelj, čovjek čiju sam dušu poznavao do tančina – kao i on moju. Netko bez koga sigurno danas ne bih bio tu gdje jesam. Marko Vladimir Hrenović – Torpedo.”

Ugljenove riječi odzvanjaju tugom, ali i dubokim poštovanjem prema prijatelju koji je, kako kaže, imao ogroman utjecaj na njegov život i karijeru. Njegova objava mnoge je podsjetila koliko su veze u umjetničkom svijetu često više od profesionalnih – one su isprepletene istinskim prijateljstvima, zajedničkim uspjesima, ali i padovima.

Marko Hrenović bio je hrvatski scenarist i autor čiji je rad obilježio niz uspješnih filmskih i televizijskih projekata. Publika ga najviše pamti po scenarijima za serije “Dnevnik velikog Perice” (2021.), “Bumbarovo ljeto” (2025.) i hvaljenu dramsku seriju “Počivali u miru” (2013.), koja je postala kultni naslov domaće produkcije.