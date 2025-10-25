FOTO Nekoć najtraženija žena svijeta danas je neprepoznatljiva: Odrekla se slave i podigla zid oko vile

Bivša tenisačica Ana Kurnjikova (44) i glazbenik Enrique Iglesias (50) s djecom žive u Miamiju, u luksuznoj vili vrijednoj više od 24 milijuna eura. Njihov dom u ekskluzivnoj zajednici Bay Point prava je tvrđava privatnosti, okružena visokim drvećem i 16-metarskom ogradom koja ih skriva od znatiželjnih pogleda. Dok Enrique i dalje putuje svijetom zbog turneja i glazbenih projekata, Ana svoje dane provodi u miru. Njezina je svakodnevica posvećena pilatesu, kućanskim obavezama i brizi o djeci, a u javnosti se pojavljuje toliko rijetko da svaka njezina nova fotografija postaje medijska senzacija.

Par, koji je zajedno od 2001. godine kada su se upoznali na snimanju spota za njegov hit "Escape", ima troje djece - sedmogodišnje blizance Lucy i Nicholasa te petogodišnju Mary, a nedavno je potvrđeno da očekuju i četvrto dijete. Upravo je majčinstvo, kako je sama priznala, bilo glavni razlog povlačenja. - Obožavam biti mama. Željela sam imati djecu, vlastitu ili posvojenu. Biti s njima je sreća, ne želim propustiti niti jednu sekundu - izjavila je u jednom od rijetkih intervjua. Njezin partner Enrique potvrdio je koliko joj ta uloga znači: - Nevjerojatno je gledati koliko je dobra majka, kao da joj to prirodno dolazi - pohvalio je partnericu latinoamerički zavodnik.

Njezina je slava daleko nadmašila sportske rezultate. Iako nikada nije osvojila pojedinačni WTA turnir, stigla je do 8. mjesta na svijetu, a najveće uspjehe ostvarila je u parovima, osvojivši dva Grand Slam naslova s Martinom Hingis. No, svijet ju je pamtio kao globalni seks-simbol. Već sa 16 godina postala je zaštitno lice brendova poput Adidasa i Omege, a dobila je i vlastitu PlayStation igru. Zbog niza ozljeda leđa i stopala, profesionalnu je karijeru prekinula 2003. godine, sa samo 21 godinom.

Nakon umirovljenja tek se povremeno pojavljivala na humanitarnim događanjima, a posljednji veći angažman imala je 2010. kao trenerica u reality showu "The Biggest Loser", nakon čega se potpuno povukla. Godinama kasnije, osvrnula se na slavu koja ju je zadesila kao tinejdžericu, opisavši je čudnom. - Već sa 16 godina bila sam na putu po cijelom svijetu. Slava mi je došla prerano - priznala je, jasno dajući do znanja da je pritisak slave bio prevelik teret s kojim se nije željela nositi do kraja života.

Koliko se Kurnjikova povukla iz javnosti, najbolje svjedoči činjenica da su se u siječnju ove godine pojavile njezine prve nove fotografije nakon više od dvije godine. Nekadašnja tenisačica snimljena je u invalidskim kolicima u luksuznom trgovačkom centru Bal Harbour Shops u Miamiju, u društvu kćeri i prijatelja. Fotografije su zabrinule njezine obožavatelje, no njezina svekrva, Isabel Preysler, kasnije je pojasnila kako se radilo tek o manjem uganuću stopala, umirivši tako javnost. Unatoč potpunoj medijskoj izolaciji, Kurnjikova je pronašla svrhu u humanitarnom radu, djelujući kao globalna ambasadorica za program "Five & Alive" i surađujući s organizacijom Boys & Girls Club of America.