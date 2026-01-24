FOTO Najpoznatiji hrvatski putopisac ispisao povijest: 'Zatvaram jedno veliko poglavlje'

Naš poznati putopisac i influencer Kristijan Iličić poznat je po tome što je obišao sve zemlje svijeta, a sada se pohvalio novim uspjehom. Naime, na društvenim mrežama podijelio je veliku i emotivnu vijest s kraja svijeta. Trenutačno se nalazi na putovanju na Antarktici, čime je i službeno ostvario jedan od najvećih ciljeva u svom životu – obišao je svih sedam kontinenata. Na društvenim mrežama podijelio je fotografije s ledenog kontinenta te snažnu poruku kojom je dao do znanja koliko mu ovo putovanje znači.

''7/7 kontinenata. Antarktika. Done! Ovim korakom zatvaram krug koji je započeo kao dječački san. Posjetio sam sve države svijeta i svih sedam kontinenata. Nitko prije mene u povijesti Hrvatske nije napravio ovo. Nakon gotovo 20 godina putovanja, tisuća i tisuća dana na putu i bezbroj granica, s Antarktikom zatvaram jedno veliko poglavlje svog života. Poglavlje koje me oblikovalo, lomilo, učilo i vodilo dalje nego što sam ikad mogao zamisliti. Zahvalan na svemu'', napisao je.

Inače, Kristijan svoje doživljaje i inače dijeli na društvenim mrežama, a i ovoga puta se javio. Otkrio je da na Antarktiku ide s grupom u kojoj je i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović što je privuklo posebnu pozornost domaće javnosti. Kristijan je tada objavio fotografije iz Santiaga, a posebnu pažnju privukla je fotka večere na kojoj je i Grabar-Kitarović. Prema onome što je naš poznati putnik i influencer koji je obišao cijeli svijet napisao, grupi je cilj putovanje na Antarktiku, a bivša predsjednica s Iličićem je i pozirala te je djelovala spremno za novu avanturu.

Inače, za ovo je trebala izdvojiti preko 17 000 eura. "Eto me, stigoh na posljednji kontinent, na Antarktik, doslovno na kraj svijeta!'', rekla je Kolinda za Dnevnik.hr snimivši sebe i okoliš.

Prema objavljenim fotografijama, bivša predsjednica djeluje spremno za novu avanturu. Kolinda Grabar-Kitarović je ovaj posjet opisala kao ispunjenje vlastitog sna. Također je istaknula istakla važnost očuvanja okoliša i promatranja učinaka klimatskih promjena iz prve ruke, piše 24sata. Njezina objava na društvenim mrežama privukla je veliku pozornost javnosti zbog neobične i daleke destinacije.

Kako stoji na stranici putničke agencije, ekspedicija kreće iz Punta Arenasa u Čileu, a završava u Argentini. Prvog dana ekspedicije leti se do King Georgea, najvećeg otoka arhipelaga, a zatim se ukrcava na čamce koji putnike prevozi do ekspedicijskog broda. Riječ je o ekskluzivnom brodu, na kojem su sve kabine vrhunski opremljene i imaju svoju verandu. Brod nudi i spa, saunu, teretanu te mnoge druge sadržaje. Avantura na Antarktiku traje devet noći i deset dana. Maksimalan broj putnika je 15, a najmanji 10.