Legendarni glazbenik šokirao priznanjem: Imam 24-satnu njegu, sve što je moglo poći po zlu, pošlo je

Jedan od najvećih glazbenika svoje generacije, legendarni Phil Collins, u potresnoj je ispovijesti za BBC otkrio detalje svog narušenog zdravstvenog stanja, potvrdivši da mu je zbog niza komplikacija potrebna cjelodnevna profesionalna skrb. U razgovoru s voditeljicom Zoe Ball u sklopu podcasta "Eras", Collins je priznao da u njegovom domu sada živi medicinska sestra kako bi osigurala da redovito uzima lijekove i pomogla mu u svakodnevnom funkcioniranju.

"Znate, imam 24-satnu medicinsku sestru koja živi sa mnom kako bi bila sigurna da uzimam lijekove onako kako trebam. Imao sam problema s koljenom... Sve što je moglo poći po zlu sa mnom, pošlo je po zlu", iskreno je rekao Collins, dajući svojim obožavateljima rijedak i zabrinjavajuć uvid u bitku koju vodi daleko od svjetla pozornice.

Njegovi zdravstveni problemi započeli su još 2007. godine tijekom povratničke turneje s grupom Genesis, kada je zadobio tešku ozljedu kralježnice. Ta je ozljeda uzrokovala oštećenje kralježaka u gornjem dijelu vrata i trajno oštećenje živaca, što je pokrenulo domino-efekt zdravstvenih komplikacija koje su ga pratile sljedeća dva desetljeća. Upravo je to oštećenje živaca ono što mu je onemogućilo da svira bubnjeve, njegov zaštitni znak, zbog čega je na posljednjoj turneji s Genesisom 2022. godine nastupao sjedeći u stolici, dok je bubnjarsku palicu prepustio svom sinu Nicu. Operacija leđa kasnije je dovela do razvoja stanja poznatog kao "viseće stopalo" (drop foot), što mu dodatno otežava hodanje i kretanje.

Uz probleme s kralježnicom, Collins se suočio i s teškim problemima s koljenima, zbog čega je morao proći kroz čak pet operacija. Danas, kako sam kaže, ima samo jedno koljeno koje "funkcionira", a za kretanje se mora oslanjati na pomoć štaka. No, fizičke boljke nisu bile jedine s kojima se borio. Glazbenik je priznao da je nakon prestanka s turnejama počeo prekomjerno konzumirati alkohol, što je ostavilo teške posljedice na njegove bubrege. "Uživao sam u prestanku turneja... Mislio sam, u redu, sada ću raditi sve one stvari koje prije nisam mogao. Pretpostavljam da sam u tome pretjerao. Nikada nisam bio pijan, iako sam se nekoliko puta spotaknuo i pao. Ali to je jedna od onih stvari koje su se dogodile i sve me sustiglo, pa sam proveo mjesece u bolnici", ispričao je Collins, koji se također bori s dijabetesom tipa dva.

Usprkos mračnom razdoblju i mjesecima provedenim u bolnici, gdje se, kako je otkrio, zarazio i virusom COVID-19, Collins je uspio preokrenuti svoj život. S ponosom ističe da je sada trijezan već dvije godine, što smatra ključnim korakom u stabilizaciji svog zdravlja. Iako protekle godine opisuje kao "teške, zanimljive i frustrirajuće", legendarni glazbenik ne gubi optimizam. "Ali sada je sve u redu", poručio je s dozom vedrine, nagovijestivši čak i mogući povratak u studio kako bi radio na nedovršenim projektima, iako je ranije tvrdio da su njegovi dani snimanja gotovi. Iako su velike turneje za njega prošlost, čini se da u "starom psu", kako je sam sebe nazvao, još uvijek ima života i glazbe koju želi podijeliti sa svijetom.