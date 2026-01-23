FOTO Zbog jednog krivog koraka završio je na operaciji: Poznati voditelj javio se iz bolničkog kreveta

Britanski voditelj Piers Morgan (60) javio se na društvenim mrežama s fotografijama iz bolničkog kreveta. Morgan je otkrio što mu se dogodilo u opisu. U objavi je detaljno opisao kako je došlo do prijeloma kuka: spotaknuo se o malu stepenicu u restoranu londonskog hotela, pao "kao vreća krumpira" i slomio vrat bedrene kosti i to toliko teško da je morao dobiti umjetni kuk. Dodao je da se oporavlja u bolnici, da će šest tjedana hodati na štakama i da sljedećih 12 tjedana ne smije na duge letove, uz ironičnu poruku da je "Nova godina sjajno počela", a za kraj se našalio da za sve krivi Donalda Trumpa.

Na fotografiji iz bolničkog kreveta Morgan je spojen na infuziju i kisik, a jednom rukom pokazuje palac gore. Osim selfieja, podijelio je i rendgensku snimku na kojoj je crvenim krugom označio ozljedu zbog koje je operiran.

Inače, Morgan je i televizijski voditelj i kolumnist poznat po provokativnom stilu i oštrim komentarima. Karijeru je gradio u britanskim medijima, a godinama je bio jedno od najprepoznatljivijih TV lica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Široj publici postao je poznat kao voditelj emisije Good Morning Britain, gdje se često sukobljavao s gostima i kolegama zbog kontroverznih stavova. Posebno se pamti njegov odlazak iz emisije nakon burnih reakcija na njegove izjave o Meghan Markle.

Danas vodi autorsku emisiju i intervju-serijal Piers Morgan Uncensored, u kojem ugošćuje političare, slavne osobe i javne komentatore. Emisija mu je poznata po direktnim pitanjima što mu donosi i veliku gledanost i kritike. Morgan često komentira aktualne teme poput politike, "woke" kulture, slobode govora i društvenih mreža. Aktivno je prisutan na X-u (bivšem Twitteru), gdje redovito ulazi u rasprave i izaziva reakcije. Jedni ga smatraju hrabrim i britkim, a drugi ga optužuju da namjerno provocira radi pažnje. U svakom slučaju, rijetko koga ostavlja ravnodušnim i stalno je u fokusu javnosti.

Domaća javnost mogla ga je zamijetiti i zbog gostovanja naše najpoznatije navijačice Ivane Knoll u njegovoj emisiji. Knoll se u njegovu emisiju javila 2023. godine s Ibize, a tema razgovora bile su njene fotografije na društvenim mrežama i oskudne odjevne kombinacije, a razgovarali su također i o izborima za ljepotu. Prikladno, Ivana se na kameri pojavila u svom badiću na kockice.

Voditelj Piers rekao joj je da nije sramežljiva, a zatim ju je upitao smatra li da je ponižavajuće što djevojke moraju nositi kupaće kostime na izborima za ljepotu. "Ne mogu vjerovati da u 2023. još uvijek pričamo o ovome. Vlasnica sam linije za kupaće kostime. Kupaći kostimi su dio života, svaka baka, svaki djed, svi nose kupaće. Zašto se muškarce ne seksualizira kad nose kratke kupaće hlače? Potpuno je drugačije. Muškarci mogu poludjeti na djevojke koje su u potpunosti pokrivene, to ne mora biti samo bikini. Može reći: 'Ova djevojka je zgodna' iako je ona odjevena od glave do pete. Tako se ponašamo i dopuštamo muškarcima da se ponašaju prema nama. Ako ja kažem: 'Boli me briga, nosit ću bikini i poštovat ćeš me', onda će me i poštovati. Cure koje dolaze na izbore za ljepotu moraju biti samopouzdane i ne bi trebale mariti za muške hormone. Ako je tako, ne bi trebala biti u natjecanju jer je sramežljiva", rekla je Ivana o toj temi.