Preminuo slavni pjevač (60) čija je priča inspirirala milijune: San mu se ostvario nakon velike tragedije

Tommy DeCarlo, pjevač rock grupe Boston, preminuo je u ponedjeljak, 9. ožujka, u 61. godini života. Vijest je na društvenim mrežama potvrdila njegova obitelj, navodeći kako se do samoga kraja borio s nevjerojatnom snagom i hrabrošću. Naime, DeCarlu je dijagnosticiran rak mozga u rujnu prošle godine, nakon što je doživio iznenadno krvarenje u mozgu i podvrgnut hitnoj operaciji. Iza sebe je ostavio suprugu i troje djece, koji su zamolili javnost za poštivanje privatnosti u ovim teškim trenucima.

Njegov put do zvijezda bio je uistinu filmski. Godinama je radio kao kreditni menadžer u trgovini Home Depot u Sjevernoj Karolini, a u slobodno vrijeme iz hobija je pjevao pjesme svog omiljenog benda, Bostona. Ključni trenutak dogodio se nakon tragične smrti originalnog pjevača Brada Delpa 2007. godine. DeCarlo je, na nagovor kćeri, na svoj MySpace profil postavio snimke obrada i jednu autorsku pjesmu posvećenu svom idolu, a taj ga je potez vinuo iz anonimnosti ravno na svjetske pozornice.

Osnivač benda, gitarist Tom Scholz, bio je zapanjen kada je čuo DeCarlove snimke. - Mislio sam da slušam Brada. Nisam čuo da netko tako pjeva u 35 godina - izjavio je Scholz, koji je DeCarla kasnije nazvao čovjekom koji je "spasio Boston". Pozvao ga je na audiciju, a ubrzo nakon toga DeCarlo je postao stalni pjevač benda s kojim je proveo gotovo dva desetljeća, iako prije toga nikada nije nastupao s profesionalnim bendom pred velikom publikom.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Sudbina je ispisala i posljednje, tužno poglavlje njegove nevjerojatne priče. DeCarlo je preminuo točno na 19. godišnjicu smrti svog prethodnika i idola, Brada Delpa. S grupom Boston snimio je studijski album "Life, Love & Hope" 2013. godine, a paralelno je vodio i vlastiti bend DECARLO sa sinom Tommyjem Jr. te je objavio i solo album. Njegov uspon od običnog radnika do rock zvijezde ostaje trajna inspiracija i dokaz da se snovi ponekad zaista ostvaruju na najneočekivanije načine.