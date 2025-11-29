FOTO Mališani koji su nas oduševili! 'The Voice Kids' ugostio je spektakularne sudionike, a evo tko je prošao audiciju

David Šimunov dolazi iz Zagreba, ima 10 godina, a mama ga je još od malih nogu učila pjevati, što nam je pokazao na zabavnim snimkama na mobitelu. Volio bi jednoga dana Hrvatsku predstavljati na Eurosongu, svojom pjesmom, i biti na vrhu. „Jesen stiže, dunjo moja“ (Oliver) njegov je izbor za nastup, a okrenule su se dvije mentorice. Vrlo iskreno govorio je o tremi i strahu od nastupa, a dalje je odlučio nastaviti u Vanninu timu. „Fora mi je biti pod reflektorima, nije kao doma, ovdje se osjećam slobodno“, rekla je devetogodišnja Eli Hubak, koja na audiciju dolazi iz Zagreba. „Nemirna sam, luda i ne volim baš slušati, volim biti svoja“, opisala je sebe, a onda otpjevala „Moj mali je opasan“ (Tajči) i zaslužila da joj se okrenu svi mentori. Nastup je posvetila svojoj simpatiji, a nastavlja u timu mentora Gopca.

Iz Jasenovca je na audiciju stigla jedanaestogodišnja Erika Šepović, a izabrala je vrlo zahtjevnu pjesmu „Somewhere Only We Know“ (Lily Allen (orig. Keane). U posljednjim sekundama ipak se okrenula Mia i Erika nastavlja natjecanje u njezinu timu. „Sviđa mi se tvoje sanjivo pjevanje, puno ćemo morati raditi i vidjeti što sve možeš“, komentirala je Mia. Viktor Kolmar iz Zagreba ima 14 godina, a na pozornici je od druge godine. Cijela je obitelj „kazališna“, kako sam kaže, stvaraju zajedno predstave, kostime, tekstove i obožavaju to što su malo drukčiji. Na njegovu izvedbu pjesme „I'm Still Standing“ (Elton John) okrenuo se Marko Tolja, u čijem će timu nastaviti svoje putovanje kroz emisiju.

„I dalje ne mogu vjerovati da mi se ovo događa i da ja, jedna Marta iz Vukovara, idem sad na Voice“, iskreno je pred kamerom rekla ta simpatična trinaestogodišnjakinja. Otpjevala je pjesmu „Stay“ (Rihanna), no ovaj put to nije bilo dovoljno da se ijedan mentor okrene. Marta Mičić dobila je mnogo dobrih savjeta, veliku podršku publike u studiju i preporuku da pokuša ponovno. „Nepravde ima jako puno u životu pa se naučiš živjeti s njom“, mudro je zaključila trinaestogodišnja Pina Budišin koja je „po' iz Kaštila, a po’ sa Šolte“. Ima brata blizanca koji je stariji samo minutu i koji joj je velika potpora, a i sam voli pjevati. Na izvedbu pjesme „From The Start“ (Laufey) okrenuli su se svi mentori, Mia je blokirala Tolju, a nakon komplimenata za izvedbu i izbor pjesme Pina je odlučila nastaviti s Vannom.

Katja Kulaš na scenu je donijela svoju izvedbu pjesme „The Climb“ (Miley Cyrus) i odlučila dalje kroz emisiju putovati s Gopcem i njegovom ekipom. Iz Zagreba je, ima trinaest godina, obožava baku i djeda u Lici i svog malog psa Rokija koji joj je uz obitelj bio podrška na audiciji. Leon Jambrek dvanaestogodišnjak je iz Bjelovara. Potpuno je osvojio mentore i publiku svojim pomalo neočekivanim izborom i izvedbom pjesme „I Will Always Love You“ (Whitney Houston). Okrenuli su mu se svi mentori, a dalje nastavlja uz Miju. Inače, pjeva u zboru, voli prirodu i ima svoje omiljeno drvo. „Volim operu i balet, mjuzikl, kazalište, što možda ova generacija baš i ne voli“, iskreno je rekla Katarina Čepo. Ima 13 godina, iz Zagreba je i oduševila je publiku izborom i izvedbom pjesme „Kažu svi da izmišljam“ (Ana Širić feat. Damir Urban). Uz Miju, u posljednjem trenutku okrenuo se i Tolja s kojim će Katarina nastaviti natjecanje.

Laura Zoufalik povratnica je u „The Voice Kids“ nakon što prošle godine nije došla do faze audicija. Inače je rokerica u duši, obožava Urbana i Gopca, s tatom ide na koncerte i bez obzira na to hoće li proći, ovo će joj, kaže, biti uspomena za cijeli život. Iz Svete Nedelje je i ima 11 godina. Na njezinu izvedbu „Because the Night“ (Patti Smith) okrenulo se troje mentora, a izabrala je dalje nastaviti u timu Gobac. Četrnaestogodišnja Mirjam Škegro dolazi iz Kule Norinske, malog mjesta pokraj Metkovića, a osim pjevanja usrećuje ju slikanje i plesanje. „Set Fire to the Rain“ (Adele) bio je njezin izbor, mentori su joj bili velika podrška, ali nitko se nije okrenuo. Dobila je komplimente i otpjevala još jednu pjesmu Adele, uz snažnu podršku publike, ali tu za nju natjecanje završava.

Na kraju je nastupila još jedna povratnica u „The Voice Kids“, Etel Barši koja dolazi iz Punta na otoku Krku i ima 14 godina. Još jedna zahtjevna pjesma večeras, „My Heart Will Go On“ (Celine Dion), odlična izvedba i mentor Tolja dobio je novu članicu tima.

