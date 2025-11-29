Naši Portali
NEOČEKIVANI KRAJ

Krah ljubavi iz 'Braka na prvu'! Zaljubili su se u showu, planirali zajednički život, a onda je uslijedio šok

VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 14:00

Iako su slovili kao jedan od najskladnijih parova pete sezone popularnog sociološkog eksperimenta, Kristina Santini i Marko Vozab odlučili su krenuti odvojenim putevima

Gledatelji koji su pratili petu sezonu popularnog televizijskog formata RTL-a, "Brak na prvu", svjedočili su jednoj od najneobičnijih ljubavnih priča koja se razvila potpuno mimo predviđanja stručnjaka. Kristina Santini i Marko Vozab ušli su u eksperiment s drugim partnerima, Kristina je prvotno bila spojena s Franjom, dok je Marko bio u "braku" s Irmom. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, postajalo je sve očitije da ti prvotni odnosi nemaju budućnost, pri čemu je Marko svoj odnos s dodijeljenom partnericom opisao kao izrazito naporan, pa čak i toksičan. Sudbina je, međutim, imala drugačiji plan te je spojila ovo dvoje kandidata koji su se prepoznali na jednoj od zajedničkih večera. Marko je kasnije priznao da ga je Kristina, koja je tada nosila upečatljivu zlatnu haljinu, očarala na prvi pogled, što je bio početak romanse koja je obećavala sretan kraj i izlazak iz showa ruku pod ruku.

Nakon završetka snimanja i emitiranja showa, činilo se da njihova veza postaje sve čvršća i stabilnija, a par je otvoreno govorio o svojim osjećajima i planovima. Marko nije štedio riječi hvale za svoju partnericu: - Ona je jako odlučna, direktna djevojka. Pametna je i bistra, brižna i osjećajna. Svatko bi je poželio. Hvala Bogu pa je završila sa mnom - pričao je. Unatoč tome što su živjeli u različitim državama, održavali su vezu na relaciji Zagreb-Beograd, trudeći se provoditi svaki slobodan trenutak zajedno kroz česta putovanja. Oboje su javno tvrdili da im je u tom odnosu lijepo i ugodno, što je kulminiralo ozbiljnim planovima o zajedničkom životu i useljenju u zajednički stan.

Ipak, idila nije potrajala, a medijska šutnja koja je uslijedila nakon završetka showa u lipnju, kada su se povukli s društvenih mreža dok su drugi kandidati bili aktivni, dala je naslutiti da postoje problemi u raju. Umjesto vijesti o useljenju, do javnosti su počele stizati informacije o definitivnom prekidu veze, a nagađanja zabrinutih pratitelja pokazala su se točnima jer je s RTL-a potvrđeno da Kristina i Marko više nisu zajedno

Ekspert iz 'Braka na prvu' otkrio detalje o vezi Kristine i Marka koji su se zaljubili u showu i povukli iz javnosti
1/15

Iako točni detalji i konkretni razlozi prekida nisu službeno poznati, pretpostavlja se da je upravo spomenuti život na dvije adrese i udaljenost između Zagreba i Beograda odigrala ključnu ulogu u gašenju ove romanse. Vijest o njihovom prekidu označila je tužan kraj za par koji je mnogima vratio vjeru u to da se prava ljubav može dogoditi i tamo gdje je najmanje očekujete, čak i kada drugi kažu suprotno.
