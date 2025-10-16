Naši Portali
na summitu

FOTO Kolinda zablistala u Berlinu! Pojavila se u zelenom odijelu, a cipele privukle posebnu pozornost

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 19:45

Grabar-Kitarović sudjelovala je na Svjetskom  summitu o zdravlju u Berlinu te imala istaknutu ulogu, a pozornost je privukla i svojim govorom

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je oduševila svojom pojavom. Naime, Grabar-Kitarović sudjelovala je na Svjetskom  summitu o zdravlju u Berlinu te imala istaknutu ulogu, a pozornost je privukla i svojim govorom. Bivša hrvatska predsjednica ponovno je dokazala da izvrsno razumije kako spojiti eleganciju, boju i osobnost, a ovog puta ključnu ulogu u njezinom izgledu odigrale su cipele koje su sve ostavile bez riječi.

Za ovu prigodu odabrala je zeleno odijelo, a najviše pozornosti ipak su privukle cipele. Radi se o salonkama s leopard uzorkom. Uz to, Kolinda je cijeli dojam zaokružila čipkastom bluzom u tonovima odijela, decentnim nakitom i uredno podignutom kosom koja je naglasila klasičnu eleganciju. 

Podsjetimo, bivša predsjednica uvijek privuče pozornost svojim modnim odabirima, a nedavno je isto učinila i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku. Na svom Instagram profilu podijelila je tada fotografiju u crnoj "pin-up" haljini s bijelim točkicama, midi dužine, koja je savršeno istaknula njezinu vitku i elegantnu figuru. Posebnost haljine leži u predimenzioniranoj bijeloj kragni i gumbima koji se kopčaju do struka, dajući joj sofisticiran i retro šarm. Cjelokupni look upotpunila je bijelim mat salonkama koje su se skladno uklopile s kragnom. Kolinda je kosu podigla u urednu punđu, a nekoliko pramenova nježno joj je prelazilo preko desne strane čela.
Ključne riječi
Kolinda Grabar-Kitarović showbiz

Komentara 1

Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
20:19 16.10.2025.

Pretvorila se u instagramušu i dežurnu posvudušu.

