Slavna pjevačica iskreno: 'Udala sam se i onda sam počela jecati. Pomislila sam da ću sutra umrijeti'

Selena Gomez, poznata pjevačica i dugogodišnja aktivistica za mentalno zdravlje, iskreno je progovorila o svojoj neočekivanoj reakciji na vjenčanje s Bennyjem Blancom. Prema pisanju stranih medija, priznala je da joj strahovi ponekad zamagle um i otežaju joj da uživa u sretnim trenucima.

"Udala sam se i onda sam počela jecati", izjavila je Selena 15. listopada na konferenciji Fortune’s Most Powerful Women. "Pomislila sam: 'Umrijet ću sutra.'" Osnivačica brenda Rare Beauty objasnila je kako se svaki put kad joj se dogodi nešto pozitivno, u njezinoj glavi odmah javi misao da će uslijediti nešto loše. "Umjesto da jednostavno uživam i kažem: 'OK, vau, ovo je divno', uvijek pomislim: 'Sve ovo može nestati sutra. Kako da spriječim da se to dogodi?'", priznala je 33-godišnjakinja.

"Zbog toga se ponekad zapetljam u vlastite brige umjesto da se opustim i uživam u lijepim stvarima. To mi je najveći unutarnji sukob kad se dogodi nešto dobro." Unatoč ovim unutarnjim borbama, Selena je nedavno izrazila nadu u još više pozitivnih trenutaka u budućnosti – uključujući i osnivanje obitelji s Bennyjem. Ova je želja posebno dirljiva s obzirom na to da je ranije otkrila kako zbog zdravstvenih razloga možda neće moći iznijeti trudnoću.

"Alex Russo je mama", napisala je 9. listopada na Instagramu uz isječak iz nadolazećeg nastavka serije Wizards Beyond Waverly Place, referirajući se na svoj poznati Disneyjev lik. "Nadam se da ću jednog dana to biti ja."