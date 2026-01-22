FOTO Kolinda Grabar-Kitarović i hollywoodska ikona u isto vrijeme na Antarktici

Slavna hollywoodska glumica i producentica Nicole Kidman (58) početak 2026. godine odlučila je obilježiti na zaista nesvakidašnji način, putovanjem na Antarktiku. U društvu svojih kćeri, sedamnaestogodišnje Sunday Rose i petnaestogodišnje Faith Margaret, upustila se u, kako je sama napisala, "avanturu koja se doživi jednom u životu“. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila impresivne fotografije ispred masivnih ledenjaka i na palubi ekspedicijskog broda, čime je ujedno zaokružila i hvalevrijedan osobni pothvat, posjetivši svih sedam svjetskih kontinenata. Fotografije prikazuju glumicu u trenucima opuštanja, s knjigom u ruci i pogledom uprtim u tišinu bijelog kontinenta.

Podsjetimo, ovaj bijeg na najizoliranije mjesto na Zemlji dolazi u osjetljivom životnom razdoblju za glumicu. Naime, nedavno je finaliziran njezin razvod od country pjevača Keitha Urbana, a izvori bliski paru otkrili su za magazin People kako Kidman posljednjih mjeseci utjehu pronalazi upravo u vremenu provedenom s kćerima. Unatoč privatnim izazovima, Kidman je navodno vrlo optimistična oko budućnosti te je pred njom uzbudljiva profesionalna godina s nekoliko novih filmskih i televizijskih projekata.

No, ono što je cijelu priču učinilo posebno zanimljivom domaćoj javnosti jest nevjerojatna slučajnost. U isto vrijeme, na istom ledenom kontinentu, našla se i bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović. I ona je svoje putovanje, koje je opisala kao ostvarenje životnog sna, dokumentirala na društvenim mrežama. Za razliku od Kidman, čije su objave bile introspektivnije, Grabar-Kitarović iskoristila je priliku kako bi poslala snažnu poruku o važnosti očuvanja okoliša i borbe protiv klimatskih promjena.

Iako nije potvrđeno jesu li se dvije poznate dame srele na nekom od izleta među pingvinima ili na palubi luksuznog kruzera, sama činjenica da su dijelile isti prostor na kraju svijeta potaknula je lavinu reakcija. Antarktika očito postaje sve popularnija destinacija za svjetsku elitu, ne samo kao ultimativni statusni simbol, već i kao platforma za podizanje svijesti o ekološkim izazovima. Jedno je sigurno, ovaj neočekivani susret politike i glamura u ekstremnim uvjetima ostat će zabilježen kao jedna od najzanimljivijih priča s početka godine.