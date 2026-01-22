Doru 2026. vodit će dva poznata voditeljska para, evo što kažu o ovom angažmanu

Poznati su voditelji izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2026. Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić – dva su dobro poznata i uigrana HRT-ova voditeljska para koja će nas voditi kroz polufinale i finale ovogodišnje Dore. Barbara i Duško u toj su ulozi bili i na prošlogodišnjoj Dori kada su dobili sve pohvale gledatelja već naviknutih na njihovu profesionalnost i voditeljski šarm. Ove godine im se pridružuje još jedan par koji je osvojio simpatije gledatelja kroz popularni The Voice i The Voice Kids – Iva Šulentić i Ivan Vukušić.

Barbara i Duško se i ove godine jako vesele zajedničkom vođenju i ističu kako vođenje velikih projekata, poput Dore ima posebnu čar. „Odlično smo uigrani, puno se družimo, imamo probe i iskustva vođenja u kombinaciji jedni s drugima” – kaže Barbara. „Nikad nije kasno za prvi put” – dodaje Duško i kaže kako se iznova veseli što je ponovno na sceni Dore s Barbarom, ali i s Ivom i Ivanom. Ivanu je ovo prvo iskustvo vođenja Dore. „Meni će pomoći kolegice i kolege, dobra volja i ponavljanje scenarija” – kroz smijeh ističe Ivan. „Svaka Dora nosi svoju priču. Radila sam javljanja iz Green rooma, bila na pozornici, ali uvijek mi je lijep doživljaj vidjeti te ljude koji žele predstavljati Hrvatsku na Eurosongu” – kaže Iva i dodaje da su im Brabara i Duško dragi kolege s kojima i inače vole raditi i družiti se te vjeruje da će im ovogodišnja Dora biti jedno lijepo zajedničko iskustvo.

Tijekom dvije polufinalne večeri (12. i 13. veljače) predstavit će se ukupno 24 pjesme – po 12 u svakoj večeri. Osam najboljih iz svake polufinalne večeri plasirat će se u završnicu koja je na rasporedu u nedjelju 15. veljače. Pratite HRT-ove društvene mreže. Sve informacije su na službenoj web stranici Dore hrt.hr te na društvenim mrežama: Facebook stranici Dora HRT , Instagram stranici dora.hrt i YouTube kanalu Dora HRT .