Tomislav iz 'Ljubav je na selu' o odnosu s Viktorijom: Bilo bi više kemije da su vrata bila otvorena

Gledatelji showa "Ljubav je na selu" obožavali su Viktoriju i Tomislava i često su komentirali kako su baš zgodan par i kako se lijepo odnose jedno prema drugome. Kada su otišli na romantično putovanje publika je bila oduševljena i mnogi su to izdvajali kao jedan od najdražih trenutaka sezone, ali ova priča nije na kraju imala kraj kakav su gledatelji priželjkivali. Viktorija je na kraju priznala Tomislavu kako ga ne vidi kao svog dečka niti u njemu prepoznaje svoju srodnu dušu. Sada je Tomislav dao intervju za RTL u kojem je, bez obzira na ovakav kraj, svoje iskustvo u showu opisao kao jako lijepo i dodao je kako je očekivao i veće drame, ali se nisu dogodile. Otkrio je i zbog kojih razloga je odlučio da baš Viktorija ide s njim na romantično putovanje.

"Viktoriju sam odabrao za putovanje zato što smo se najbolje slagali. Naravno, lijepa je cura i lijepo mi je s njom. Uvijek je vesela. Popravila bi mi dan", priznao je u razgovoru za RTL. Ispričao je kako je njihov odnos s vremenom, zajedničkom odlukom, prerastao isključivo u prijateljski i jasno je poručio: "Mi smo u prijateljskom odnosu ostali. Nema ljubavi i nema veze." Ne skriva kako je na početku on pokazivao više simpatije, ali da je odluka o prirodi njihove veze na kraju bila zajednička.

FOTO Lille baš uživa! Pokazala novo vatreno izdanje i zaludila obožavatelje: 'Ljepoto'

"Odluka je naša zajednička. Možda sam ja malo više interesa pokazao. Ona nije. I onda smo se dogovorili? Prijatelji? Gotovo. Nije baš bilo simpatije neke", rekao je i naglasio ovo: "Bilo bi više kemije da su vrata bila otvorena." Kada mu je Viktorija otvoreno priznala da se među njima ništa neće dogoditi istaknuo je da bi ga više pogodila lažna nada nego otvorena istina te dodao da je bio spreman prihvatiti svaki ishod. Iako mu je žao što nije bio nešto slobodniji i spontaniji, zaključio je da je iskreno prijateljstvo vrjednije od forsiranja odnosa koji nema temelja.