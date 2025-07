FOTO Joško Gvardiol odmor provodi na ovom atraktivnom mjestu, a u prvom planu našao se njegov isklesani torzo

Nogometaš Joško Gvardiol trenutačno uživa na odmoru, a fotkama se pohvalio na društvenim mrežama. Naime, Joško je ove godine za svoj odmor odabrao atraktivnu destinaciju- Ibizu s koje je podijelio nekoliko prizora. U društvu prijatelja, Gvardiol uživa u svim čarima ljeta – od vožnje jet-skijem do uživanja na bazenu. No, jedna fotografija izazvala je posebnu pažnju – ona na kojoj je nogometaš pozirao pokraj bazena i pokazao isklesani torzo, što nije prošlo nezapaženo među obožavateljima.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Joško je prošle godine ljetovao u New Yorku u društvu prijatelja. Snimio je fotografiju u zračnoj luci Franjo Tuđman i na fotografiji je s prijateljima i na Instagram storyju napisao: "Maturalac". Kasnije je otkrio i gdje se to uputio s prijateljima i objavio je fotografiju iz New Yorka. Joško ne otkriva nikada u intervjuima previše o svom privatnom životu, ali poznato je kako je jako povezan sa sestrama Lorenom i Frankom. Obje sestre starije su od Joška i njegova su velika podrška, što su pokazale i kada su ga vjerno bodrile na natjecanjima. O Joškovu privatnom životu malo toga se zna, a ono što je sigurno jest da uživa veliku popularnost, a najveća podrška osim sestara su mu i roditelji Tihomir i Sanja Gvardiol.

– Ne sjećam se kad sam krenuo s nogometom, bio sam jako mlad. Tata me uzeo za ruku i doveo u Trešnjevku, to vam je možda teško izgovoriti, ha-ha... Tamo je počelo moje putovanje. Godinu dana poslije došao sam u Dinamo. Jesam li vjerovao da ću postati ovo što sam danas? Bio sam u Dinamu skoro 12 godina, debitirao sa 17 i nisam pomišljao o tome. Samo sam htio uživati u nogometu. Kad sam zaigrao za prvu momčad, pomislio sam da bih mogao napraviti nešto. Onda je došao Leipzig... – prisjetio se Joško u jednom intervjuu svojih početaka.

Postao je miljenik navijača Dinama kada je na jednoj HNL-utakmici u Zaprešiću protiv Intera zabio jedini gol za pobjedu plavih. – Imao sam više prilika da zabijem, na kraju sam zabio jedan. A onda sam tramvajem otišao doma. Nisam imao vozačku, nisam htio nekom smetati jer je bila kasna utakmica i svi su htjeli ići doma. Sjeo sam na tramvaj. Jesu li me prepoznali? Nekako su svi navijači ušli sa mnom. Pokušao sam se skriti, ali to je bilo nemoguće – rekao je Gvardiol.