Karmela Vukov Colić nakon snimanja završila u bolnici: 'Nisi faca ako nekaj ne strgaš'

Nakon što se prije nekoliko dana ponovno pojavila u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", mnogi su se gledatelji ponadali kako se omiljena voditeljica Karmela Vukov Colić vraća na HRT. Ipak, ona je najavila kako kreće se sanimanjem nove sezone serijala "Planine", u kojem će biti planinarka i sugovornica. Nova sezona na proramu je od listopada.

Na svom Instagram profilu Karmela je s pratiteljima podijelila dojmove s prvog dana snimanja: 'Danas kad postajem planinar…1. dan snimanja fenomenalne (bila je i prije nas!) emisije ‘Planine’ HRT', napisala je uz fotografije s terena. No. čini se da je već drugog dana snimanja bilo problema, jer je Karmela slomila ruku. - Planine, dan 2: maestralan Klek, fenomenalna ekipa PD Klek s kojom smo odvalile više od 1000 m uzbrdo, pogledi od kojih zastaje dah, vještičja posla, jedna slomljena ruka, divni doktori i sestre ogulinske bolnice, sjećanje s puno smijeha za pričati unucima. Snimamo i sutra, napisala je Karmela, koja se našalila na Instagram Storyju objavivši fotografiju ispred hitnog prijema Opće bolnice Ogulin uz muziku iz filma 'Rocky' i natpis: "Nisi faca ako nekaj ne strgaš".

Foto: Instagram

Podsjetimo, ona je 2018. godine otišla s HRT-a nakon 30 godina rada. - Nisam imala namjeru otići s HTV-a. Da se razumijemo - ja volim svoj posao. S radošću ustajem, vodim jutarnje programe na radiju i televiziji, s radošću ugošćujem poznate glazbenike svake nedjelje u 'Glazbenom megahertzu', s velikom radošću osmišljavam i snimam Radionice u emisiji 'Kod nas doma'.

FOTO Pogledajte prvu ludu večer Ultre u 100 fotografija

No, zadnjih se mjeseci stres počeo odražavati na zdravlje pa sam morala nešto promijeniti. I činilo mi se najpoštenije, a taj sam prijedlog prvo iznijela gospodinu Bačiću (glavni ravnatelj HRT-a op.a.) i gospodinu Stipiću (ravnatelj RJ Poslovanje op.a.), da izađem iz osmosatnog radnog dana, obavezujući se pritom da ću i dalje odrađivati veći dio svega što sam radila i u radnom odnosu. Predložila sam da dogovorimo neki paušalni iznos koji će biti manji od moje plaće, a time kući i povoljniji. Rekli su da će mi se javiti. Nisu. Pametnome dosta - kazala je tada za Novi list.

- Pitate me zašto nisu pristali na moj prijedlog. Nemam pojma! Kako bi pokrili sve što sam radila, morat će angažirati barem troje ljudi. Još manje razumijem hajku koja je, kao neka odmazda, potom krenula. S HRT-a odlazim čistog obraza, sa zadnjom plaćom potpuno jednakom onoj prvoj, prije 16 godina, i bez i jedne kune otpremnine. Urednici nekih emisija koje sam radila (ne i Dobrog jutra!) zaista su imali volje i namjere zadržati me kao vanjsku suradnicu. Prijedlog je odbijen s argumentom da sam odlučila otići. A vidite, nekad su i Saša Sušec, Davor Dretar i Željka Ogresta odlučili otići, pa opet rade neke lijepe emisije u programima HRT-a. Kao vanjski suradnici, naravno! U čemu je kvaka!? - bez zadrške je dodala.

Karmela se prije nekoliko godina okrenula potpuno drukčijem biznisu. Naime, kao velika ljubiteljica putovanja spojila je ugodno s korisnim pa je u ožujku 2022. napravila potpuni zaokret u karijeri i postala direktorica Turističke zajednice Dugo Selo. - Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti - kazala je za Story.