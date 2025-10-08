Naši Portali
OMILJENI KULINARSKI SHOW

FOTO Evo tko je osvojio imunitet u 'MasterChefu'! 'Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu'

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
08.10.2025.
u 23:35

U morskom izazovu u MasterChefu najveći uspjeh postigla je Antonija Rittuper, čije je jelo proglašeno najboljim i donijelo joj zlatnu karticu imuniteta.

Uz nju su se posebno istaknule Danijela Blažević i Endrina Muqaj, dok su najlošije jelo pripremili Renata Burić, Ivan Capan, Zoran Đošić, Egon Jurić, Krunoslav Jarić i Vjekoslav Krsnik, koji će se zajedno suočiti u stres testu. Tema dana bila je marenda, a kutija iznenađenja izazvala je iznenađenje i nervozu među kandidatima. Chef Stjepan Vukadin zatražio je da u 50 minuta pripreme jelo koje će istinski dočarati okuse mora. Među tanjurima koji su oduševili žiri istaknula su se tri – Danijelin, Endrinin i Antonijin. „Napravili ste nam marendu koja ima glavu i rep, koja vizualno dobro izgleda, kompleksna je i iskoristili ste dobro svih 50 minuta“, pohvalio ih je Stjepan. Danijela je skromno priznala: „Sad mi ovo daje krila, osjećaj da mogu više.“

Chefovi su posebno izdvojili Endrinu, koja je, prema Stjepanu „pogodila okuse mora, Dalmacije i konobe“, no pobjedu je na kraju morala prepustiti Antoniji. „Sa zadovoljstvom joj predajem karticu imuniteta“, rekla je uz osmijeh Endrina. Antonija, nova vlasnica zlatne kartice, nije skrivala uzbuđenje: „Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu.“ Chefovi su jednoglasno zaključili da je upravo njezino jelo bilo najkompletnije, najuravnoteženije i da je savršeno prikazalo marendu u modernom ruhu.

S druge strane našla su se jela koja nisu zadovoljila kriterije. Renatino jelo bilo je preslano i prekiselo. „Definitivno ne plivam dobro u moru“, priznala je Renata. Kod Ivana je sve bilo suho i bez smisla. „Napravio sam loše jelo i u usporedbi s drugima je među najlošijima“, rekao je iskreno. Zoranovo jelo chef Goran Kočiš je opisao riječima: „pohana trilogija – ne znam kako to drugačije nazvati“.

FOTO Katastrofa u 'MasterChefu'! Tri pogreške skupo koštale kandidate, ova trojica završila na galeriji
1/5

Chef Mario Mihelj istaknuo je i pozitivne pomake među kandidatima, posebno pohvalivši Josipa: „Nisi najbolji, ali želim te pohvaliti. Tvoj tanjur izgledao je jako dobro. Vidi se napredak, želja i priprema.“ Josip je na to odgovorio iskreno i s osmijehom: „Euforija u glavi, u srcu! Veselije ne može, nisam očekivao ovakav kompliment – to mi daje krila.“

Na kraju dana, Antonijina pobjeda potvrdila je koliko se trud, fokus i razumijevanje namirnica isplate, dok će se oni manje uspješni morati dokazati u nadolazećem stres testu.

