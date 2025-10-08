FOTO Zvijezda Eurosonga je privedena! Vlasti pokrenule veliku istragu koja je potresla zemlju

Nekadašnja turska predstavnica na Eurosongu, Hadise Açıkgöz, jedna je od 19 poznatih osoba u Turskoj protiv kojih su vlasti pokrenule istragu zbog navodne uporabe droga. Kako je u srijedu potvrdio Ured glavnog tužitelja u Istanbulu, istraga se vodi zbog sumnje u kazneno djelo "uporabe opojnih ili stimulativnih tvari" prema turskom Kaznenom zakonu. Dužnosnici su pojasnili da istraga trenutačno ne uključuje naloge za pritvor, nego se od navedenih osoba traži da daju iskaz i podvrgnu testiranju krvi.

Zbog toga je Zapovjedništvo žandarmerije Istanbulske provincije privelo najmanje 19 javnih osoba, od kojih su neki odvedeni u zdravstvene ustanove na uzimanje uzoraka krvi, nakon čega su prebačeni u sjedište žandarmerije na davanje izjava. Tužiteljstvo je naglasilo da istraga još uvijek ima karakter provjere navoda o uporabi droga te da se trenutačno ne radi o uhićenjima ili podizanju optužnica.

Na popisu osoba koje su obuhvaćene istragom, prema izvještaju tužiteljskog ureda, nalaze se poznati pjevači, glumci, TV lica i influenceri, no među njima se posebno ističe Hadise Açıkgöz, koja je već više od 15 godina jedna od najvećih turskih glazbenih zvijezda. Rođena u obitelji turskih emigranata u Belgiji, 40-godišnja Açıkgöz dospjela je u centar pozornosti nastupom u belgijskoj verziji showa Idol. Nakon što je neko vrijeme gradila karijeru u Belgiji, sve je češće nastupala i u Turskoj, a njezini uspješni singlovi omogućili su joj da postane odabrana turska predstavnica na Eurosongu 2009. u Moskvi.

S pjesmom "Düm tek tek" osvojila je četvrto mjesto, no njezin nastup izazvao je brojne kritike u Turskoj, gdje je označen kao previše seksi. Do 2012. godine, kada se Turska povukla s Eurosonga, nijedna žena nije predstavljala zemlju na tom natjecanju. Unatoč kritikama, četvrto mjesto na Eurosongu otvorilo je Hadise put prema velikim uspjesima na turskoj glazbenoj sceni.