#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
NJIHOVA VELIKA ŽELJA

Iako je preminuo, Zagrepčani žele da se održi koncert Halida Bešlića u Areni. Evo što poručuju obožavatelji

Umro je Halid Bešlić
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
08.10.2025.
u 17:55

Jučer je organizator objavio kako će publici koja je kupila karte vratiti iznos u cijelosti, no mnogi su se u komentarima pobunili i otkrili kako ne žele povrat.

Jučer je, 7. listopada domaću javnost pogodila tužna vijest kako je legendarni bosanskohercegovački glazbenik, Halid Bešlić preminuo u 72. godini nakon borbe s opakom bolešću. Reakcije obožavatelja i slavnih kolega se iz sata u sat još uvijek nižu, a nitko se nije nadao ovako tužnom ishodu.

Ako se prisjetimo, Halid je nedavno odgodio niz zakazanih koncerata zbog liječenja u Sarajevu na odjelu onkologije, a trebao je i nastupiti u Zagrebu 20. prosinca ove godine. Jučer je organizator objavio kako će publici koja je kupila karte vratiti iznos u cijelosti, no mnogi su se u komentarima pobunili i otkrili kako ne žele povrat.

"Bilo bi lijepo da se koncert održi Halidu u čast, vjerujem da bi se jako puno izvođača odazvalo pa da se svi oprostimo s njim na taj način bi mu odali počast. Vjerujem i to fa bi nas svoju publiku, Halid, volio vidjeti s neba kako pjeva u glas njegove pjesme", "Ne otkazujte, pozovite pjevače da otpjevaju njegove pjesme, mnogi će se odazvati. Neka bude posljednji u njegovu čast", "A da nam ne vratite novac, nego njemu u čast napravite koncert?", "Novac donirajte u dobrotvorne svrhe i održite koncert! Ne smijemo zaboraviti da je Halid bio veliki humanitarac i veliki čovjek", "Skupite pjevače neka pjevaju njegove pjesme. Svi ćemo doći, pjevati njemu u čast", samo su neki od mnogobrojnih komentara vjernih Halidovih obožavatelja.

FOTO Bolan oproštaj: Naša glumica slomljena odlaskom bivšeg supruga, fotografa Ivana Balića Cobre
Umro je Halid Bešlić
1/33

Podsjetimo, od Halida su se jučer oprostili brojni kolege, a ponovno će to svi moći učiniti idućeg tjedna. Naime, otkriveno je da će se komemoracija za ovu glazbenu legendu održati u ponedjeljak, 13. listopada u 11 sati u "Narodnom pozorištu Sarajevo". Isti dan održat će se i posljednji ispraćaj glazbenika. Mediji u Bosni i Hercegovini izvijestili su kako će se dženaza klanjati u 13:30 sati u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, a istoga dana u 14:30 sati bit će ukop na groblju Bare.

Ključne riječi
obožavatelji glazbenik preminuo koncert Halid Bešlić showbiz

