FOTO Donna Vekić povukla hrabar potez i promijenila imidž, reakcije pljušte: 'Najbolje izdanje dosad'

Poznata po svojoj prepoznatljivoj dugoj kosi, Donna Vekić odlučila se na hrabar potez i oduševila javnost. Na svom je Instagram profilu objavila fotografije s popularnom "lob" frizurom, odnosno dužim bobom, uz kreativan opis: "Chop it like it's hot". Ova promjena donijela joj je potpuno osvježenje i dašak elegancije, a njezin blistavi osmijeh došao je u prvi plan, što su pratitelji odmah primijetili.

Lavina pozitivnih komentara potvrdila je da je tenisačica pogodila s promjenom. Obožavatelji se nisu libili izraziti oduševljenje, a komplimenti su stizali sa svih strana. Poruke poput "Top", "Predivna", "Izgledaš odlično" i "Najbolje izdanje dosad" preplavile su njezin profil. Istaknuo se komentar "Nova ti, svježi početak", koji sažima dojam koji je ostavila, dok su drugi hvalili njezin osmijeh i jednostavnost.

Simbolika "svježeg početka" možda nije slučajna. Donna je nedavno u intervjuu za In magazin otkrila kako se, unatoč tome što će uskoro napuniti 29 godina, već osjeća kao veteranka na touru. "Već sam 13 godina na touru... definitivno se bliži kraj mojoj teniskoj i profesionalnoj karijeri", iskreno je priznala, dajući naslutiti da je spremna za nova životna poglavlja i izazove izvan terena.

U istom je razgovoru otkrila i detalje iz privatnog života, pokazavši svoju prizemniju stranu. Priznala je kako je kućanski poslovi poput kuhanja i pranja rublja smiruju te da joj je teško mirovati. Slobodno vrijeme najradije provodi u opuštenoj atmosferi, s prijateljima uz dobar ručak ili večeru, dok kasne izlaske izbjegava jer joj je san, kao vrhunskoj sportašici, iznimno važan.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica danas slavi svoj 54. rođendan

Inače, naša proslavljena tenisačica ističe se po brojnim projektima na kojima radi te je često prisutna u javnosti, a osim toga javnosti je poznato i da je u sretnoj vezi s uspješnim poduzetnikom Krešimirom Čorakom. Za vezu para saznalo se u listopadu prošle godine kada su snimljeni kako su se zajedno vratili iz Londona, a izvori bliski Donni i Krešimiru tada su rekli da je dvojac u vezi već dvije godine, kao i to da je poduzetnik bio podrška lijepoj Osječanki na putu do srebrnog odličja u Parizu. Naime, prijatelji su ispričali i da se par upoznao preko Krešine kćeri, a nježno prijateljstvo vremenom je preraslo u nešto više.

Donna je na Instagramu objavila slike s odmora u Velikoj Britaniji, nakon što su zajedno snimljeni. Na fotkama koje je objavila vide se konji i prekrasna priroda. Donna nije otkrila gdje je točno bila ni druge detalje o ovom odmoru.