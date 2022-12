Eva Višnjić otkrila kako su ona i Goran vegani, a u svom domu uopće ne drže meso: 'Gadi mi se to'

Supruga glumca Gorana Višnjića, Eva Višnjić, inače kći našeg redatelja Antuna Vrdoljaka otkrila je kako je vegan, a meso ni druge proizvode životinjskog podrijetla ne konzumira ni glumac, ni njihova djeca. Glumac je sa svojom obitelji trenutačno u Hrvatskoj gdje provode blagdane.

- Jednostavno ne dozvoljavam da meso stoji kod nas u frižideru, gadi mi se to - rekla je Eva za green.hr. Dodala je i da je ona oduvijek bila vegan, ali nije joj smetalo da Goran nekad pojede piletinu ili puretinu. No, glumac je jednom pogledao film 'Forks over knives' i nakon njega je i on odlučio potpuno izbaciti meso iz prehrane. To je inače dokumentarac koji zagovara biljnu i vegansku prehranu i cjelovite namirnice.

Eva je dodala i kako su prvo izbacili mlijeko i mliječne proizvode iz prehrane, a nakon što su se odrekli i mesa zaključili su da to na njih pozitivno utječe. Štoviše, Višnjić kaže da je njihov sin Vigo kao beba ima ekceme po koži koje nitko nije znao izliječiti, a kada su mu izbacili mlijeko iz prehrane, on je ozdravio.

Naglasila je i kako ona i Goran uvijek zajedno donose odluke. Kazala je kako je njezina ideja bila da se presele u Englesku, dok je on odlučio da će cijela obitelj prijeći na veganstvo.

- Ima dosta brakova u kojima dođe do nepoštivanja. Ja sad ne bih mogla biti s nekim tko nije vegan. Nije mi smetalo ranije da Goran jede meso jer sam mislila da se to mora jesti, da će nam faliti u prehrani ako ne jedemo. Ali kada smo se odlučili na veganstvo, učila sam nutricionizam dvije godine i znam da nam ne treba. Naprosto nema isprike - kazala je Višnjić.

Kako prenose mediji, obitelj je ove godine nekoliko dana provela u Šibeniku, dok su za Božić bili u Zagrebu.

