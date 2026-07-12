Slavna glumica stigla u Hrvatsku i posjetila NP Krka: 'Apsolutno smo oduševljeni'

Brooke Shileds, jedna od najomiljenijih američkih glumica iz 80-ih godina prošlog stoljeća stigla je u Hrvatsku i posjetila NP Krka. premda se glumica na društvenim mrežama nije oglašavala oko posjeta našoj zemlji, na stranicama nacionalnog parka objavili su njenu fotografiju snimljenu na slapovima Krke. "Kako nazvati dan kada u posjet svrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni!", napisali su iz Nacionalnog parka Krka.

Brooke Shields već gotovo šest desetljeća ostaje jedno od najpoznatijih lica američke zabavne industrije, ali i jedna od najkompliciranijih priča Hollywooda. Slavu je stekla kao dijete, prerano postala simbol seksualizacije, a kasnije izgradila karijeru i osobni identitet daleko širi od etikete “lijepog lica”. Rođena je 31. svibnja 1965. u New Yorku, a pred kamere je stala već kao beba, kada je sa samo 11 mjeseci snimila reklamu za Ivory sapun. To je početak karijere koja će vrlo brzo postati neobična čak i za hollywoodske standarde, jer je Brooke već kao dijete bila uključena u projekte koji su izazivali rasprave.

Najkontroverzniji dio njezine rane karijere svakako je film Pretty Baby iz 1978., u kojem je kao 11-godišnjakinja glumila djevojčicu u svijetu prostitucije. Taj je naslov godinama pratio i njezin javni identitet, a kasnije je poslužio i kao naziv dokumentarca Pretty Baby: Brooke Shields, u kojem je prvi put detaljno progovorila o tome kako je odrastala pod pritiskom industrije i medija.

Uslijedila je Plava laguna iz 1980., film koji ju je učinio globalnom zvijezdom, ali i dodatno učvrstio status djevojke koju je javnost promatrala kroz seksualiziranu prizmu. U ranim godinama karijere bila je i model, a mediji su je doživljavali kao lice čitave jedne ere, osobito početkom 80-ih.

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Ipak, Brooke Shields nije ostala zarobljena samo u toj slici. Nakon ranog uspjeha povukla se sa scene i studirala francusku književnost na Princetonu, gdje je i diplomirala. Kasnije se uspješno vratila glumi, osobito na televiziji, gdje je publika pamti po seriji Suddenly Susan, ali i po nastupima u brojnim drugim projektima te na Broadwayu. Posebno je zanimljivo da je tijekom karijere sama više puta mijenjala vlastitu profesionalnu priču. U jednom je trenutku postalo jasno da joj komedija i autoironija bolje pristaju od pokušaja da bude samo glamurozna figura, a njezina gostovanja i kasniji televizijski rad pokazali su da ima širi raspon od onoga što joj je Hollywood dugo dopuštao. Velik dio njezine kasnije javne vrijednosti leži u iskrenosti. U dokumentarcu Pretty Baby: Brooke Shields i u novijim intervjuima govorila je o seksualizaciji, obiteljskim pritiscima, teškom odrastanju i traumi koja je dugo ostala potisnuta. Time je postala i simbol generacije žena koje su u showbusinessu dugo morale šutjeti o stvarima o kojima se danas konačno govori glasnije.

Shields je otvoreno govorila i o mentalnom zdravlju, osobito o depresiji i postporođajnoj depresiji, čime je pridonijela normalizaciji tema o kojima su mnoge slavne osobe dugo izbjegavale govoriti. U novijim godinama naglasak stavlja i na starenje, samopouzdanje i pravo žena da ne budu definirane isključivo mladolikošću i vanjštinom. Ni privatni život nije bio bez javnog interesa. Bila je kratko u braku s tenisačem Andreom Agassijem, a od 2001. je u braku s producentom Chrisom Henchyjem, s kojim ima dvije kćeri. U toj se fazi života često doima kao žena koja je napokon preuzela kontrolu nad vlastitom pričom, nakon desetljeća u kojima su je drugi pokušavali definirati.

Danas je Brooke Shields zanimljiva upravo zato što objedinjuje sve što Hollywood voli i čega se istodobno boji: ljepotu, talent, skandal, izdržljivost i samosvijest. Njezina karijera nije samo put jedne zvijezde, nego i ogledalo vremena u kojem su dječje zvijezde često bile potrošne, a cijena slave plaćala se godinama kasnije.