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U NEW YORKU

Otkriveno koliko je novca Taylor Swift potrošila za sigurnosne mjere na vjenčanju

Travis Kelce i Taylor Swift viđeni u New Yorku
Foto: XNY/starmaxinc.com
1/9
Autori: Hina, Vecernji.hr
12.07.2026.
u 10:15

Pop zvijezda Taylor Swift (36) udala se za NFL igrača Travisa Kelcea (36) u poznatoj manhattanskoj dvorani. Nakon manjeg slavlja s oko 100 uzvanika, prema medijskim izvješćima, uslijedila je veća proslava kojoj je prisustvovalo oko 1000 članova obitelji, prijatelja i poznanika a samo za osiguranje platila je 16o tisuća dolara

Taylor Swift platila je više od 160.000 dolara za pokrivanje troškova sigurnosnih mjera oko Madison Square Gardena tijekom proslave svog vjenčanja prošlog vikenda, izjavio je ovaj tjedan gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani.
Taj je novac pokrio troškove dozvola i angažmana policije, rekao je Mamdani na konferenciji za novinare, dodajući da su sva potrebna odobrenja dovršena u danima uoči događaja.

Pop zvijezda Taylor Swift (36) udala se za NFL igrača Travisa Kelcea (36) u poznatoj manhattanskoj dvorani. Nakon manjeg slavlja s oko 100 uzvanika, prema medijskim izvješćima, uslijedila je veća proslava kojoj je prisustvovalo oko 1000 članova obitelji, prijatelja i poznanika. Područje oko Madison Square Gardena bilo je ograđeno tijekom proslave, a raspoređeni su deseci policijskih službenika. Još nije poznato koliko su Swift i Kelce ukupno potrošili na svadbene svečanosti, iako američki mediji nagađaju da je riječ o iznosu od više milijuna dolara.

Komičar Adam Sandler vodio je ceremoniju, navodi se u objavi publicistice poslane putem e-pošte pod naslovom "Taylor Swift i Travis Kelce vjenčani su!". U priopćenju je Sandler opisan kao prijatelj para. Taylorin brat Austin bio je "njen svjedok", a Travisov kum je bio njegov brat Jason, umirovljeni NFL igrač. Navedeno je i da su mladenka i mladoženja nosili odjevne kombinacije koje je kreirao Christian Dior. Mnogobrojne zvijezde, uključujući Jennifer Lopez, Eda Sheerana, Ethana Hawkea, Jimmyja Fallona i Abby Wambach, viđene su kako ulaze u Madison Square Garden.

Promatrači, uključujući i obožavatelje Taylor Swift, takozvane "Swifties", naprezali su se kako bi vidjeli slavne osobe na događaju nazvanom "Američko kraljevsko vjenčanje", održanom uz jake mjere sigurnosti na mjestu koje se nalazi na jednom od glavnih njujorških prometnih čvorišta.

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Travis Kelce i Taylor Swift viđeni u New Yorku
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Ključne riječi
showbiz Travis Kelce Taylor Swift

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