Film 'Male stvari' svečano predstavljen na 73. Pulskom filmskom festivalu

– Svjetska premijera igranog filma „Male stvari“ redatelja Zvonimira Jurića te producenata Ankice Jurić Tilić i Dragana Jurića održana je na 73. Pulskom filmskom festivalu. Na najstarijem i najznačajnijem hrvatskom filmskom festivalu, koji se održava od 9. do 16. srpnja, obiteljska drama uvrštena je u glavni program te se natječe za Zlatnu arenu.

„Neobično mi je drago nakon osam godina rada na filmu, svih istraživanja, priprema i snimanja, konačno pokazati 'Male stvari' na Pulskom filmskom festivalu. Pogotovo mi je drago nakon ovako sjajnog prijema filma. Ne samo zbog dugotrajnog aplauza nakon premijere, već doista sjajnih reakcija gledatelja. Mislim da niti jedan moj raniji film, osim možda 'Crnaca', nije imao tako pozitivne reakcije“, istaknuo je redatelj Zvonimir Jurić, koji je predvodio filmsku ekipu na premijeri u pulskom Istarskom narodnom kazalištu.

Uz redatelja i producente, pulskoj publici predstavili su se glumci Marija Škaričić, Izudin Bajrović, Ivana Roščić, Juraj Lerotić, Bepina Baričević, Roko Mihovilović i Snježana Sinovčić-Šiškov, direktor fotografije Marko Brdar, koscenarist Jurica Pavičić, montažerka Ana Štulina, kostimograf David Morhan, scenograf Roko Antolić, majstorica maske Ivana Lončar, izvršna producentica Tajana Bakota i drugi.

„Male stvari“ intrigantan je prikaz dalmatinske obitelji na udaljenom otoku. Jednog zimskog vikenda članovi obitelji okupljaju se kako bi prodali zemlju, a od svih članova obitelji samo je Anica (Marija Škaričić) odlučna sačuvati njihov krhki svijet od propadanja.

Redatelj Zvonimir Jurić rođen je u Osijeku, a filmsku i TV režiju diplomirao je na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti. Snimio je tri igrana filma – „Onaj koji će ostati neprimijećen“, Crnci“ (zajedno s Goranom Devlićem) i „Kosac“ te televizijsku seriju „Patrola na cesti“. Njegov kratki film „Žuti mjesec“, dio omnibusa „Zagrebačke priče“, bio je prikazan u konkurenciji Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu.

Uz Kinoramu kao glavnoga producenta, „Bog neće pomoći“ nastao je u koprodukciji producentskih kuća Forum Ljubljana (Slovenija) i Atalanta (Srbija). Koproducenti su Eva Rohrman i Szabolcz Tolnai. Film je razvijen uz potporu fonda Kreativna Europa u okviru programa MEDIA Slate Funding, a nastao je uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra, Viba filma, Filmskog centra Srbije i HRT-a.