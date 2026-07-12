Dugogodišnji san ULTRA Europe postao je stvarnost – Calvin Harris ispisao festivalsku povijest u Splitu

Neke se večeri ne pamte po satima koliko su trajale, nego po osjećaju koji ostave za sobom i postanu dio kolektivnog sjećanja. Druga večer 12. Izdanja festivala ULTRA Europe bila je upravo takva - večer u kojoj je jedan dugogodišnji san postao stvarnost, a Split još jednom pokazao zašto ovih dana kuca u ritmu cijelog svijeta. Park mladeži nikada nije bio ispunjeniji, a trenutak kojemu su se generacije Ultranauta nadale od samih početaka festivala konačno je stigao - Calvin Harris prvi je put stao na pozornicu ULTRA Europe i priredio spektakl koji je nadmašio i najveća očekivanja. Uz njega su Main Stage redom osvajali Vanillaz, Dash Berlin, Maddix, Worship, Dom Dolla i Hardwell, koji je unatoč kiši pred punim Parkom mladeži zatvorio jednu od najsnažnijih festivalskih večeri do sad. Istodobno su Jamie Jones, Mau P, Ben Sterling, Malóne Morez i SHIPE pretvorili RESISTANCE u epicentar underground elektroničke scene te zaokružili večer koja će se dugo pamtiti među ljubiteljima elektroničke glazbe.

"Hrvatska je srce Europe, a Split je srce elektroničke glazbe svijeta", poručio je Dash Berlin čim je zakoračio na glavnu pozornicu, a nakon čega je publici priredio posebno iznenađenje premijernom izvedbom pjesme "Lonely Man". Večer su netom prije njega otvorili hrvatski dvojac Vanillaz, dokaz kako domaća elektronička scena ravnopravno stoji uz bok najvećim svjetskim imenima, dok su Maddix i Worship podigli tempo svojim prepoznatljivim spojem big room i techno zvuka. Posebno oduševljenje izazvao je dugo iščekivani Dom Dolla pripremivši savršenu kulisu za trenutak koji se čekao punih dvanaest godina. Dolazak Calvina Harrisa bio je mnogo više od još jednog festivalskog nastupa. Bio je to trenutak u kojem su se 12 godina iščekivanja, ambicije i snova pretočili u jedan spektakl. Pred desecima tisuća ljudi Park mladeži pretvorio se u more svjetla, emocija i glasova koji su ujedinjeno pjevali najveće hitove jednog od najutjecajnijih glazbenih autora i producenata današnjice. Za veliko finale pobrinuo se Hardwell, koji nije dopustio da ni kiša prekine slavlje glazbe - naprotiv, pod kišnim splitskim nebom zatvorio je najveću festivalsku večer iz produkcije ULTRA Europe koja će se dugo pamtiti.

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Dok je Main Stage ispisivao festivalsku povijest, RESISTANCE je još jednom potvrdio zašto ga ljubitelji underground elektroničke glazbe smatraju jednim od najcjenjenijih festivalskih programa na svijetu. Večer je otvorio hrvatski predstavnik SHIPE, nakon čega su Ben Sterling i Malóne Morez postupno gradili hipnotičnu atmosferu prepoznatljivih house i techno ritmova. Publiku je zatim preuzeo jedan od najtraženijih izvođača nove generacije, Mau P, čiji je energični set dodatno podigao intenzitet večeri, dok je veliko finale pripalo Jamieju Jonesu. Riječ je o jednom od najutjecajnijih svjetskih house DJ-eva i producenata koji je svojim je višesatnim glazbenim putovanjem pretvorio RESISTANCE u pulsirajuće srce underground scene koje znači samo da upravo ova pozornica iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja željnih vrhunskog elektroničkog zvuka.

Veliko finale splitskog dijela festivala ULTRA Europe počinje večeras u 20 sati i donosi još jednu večer ispunjenu svjetskim glazbenim imenima, ekskluzivnim produkcijskim spektaklom i emocijama kojima će biti zaokruženo dosad najveće izdanje festivala. Glavnu pozornicu otvorit će hrvatski predstavnik Kraundler, nakon čega slijede nastupi Plastik Funka, eksplozivnog B2B seta Raya Volpea i Sullivana Kinga te jednog od najtraženijih europskih izvođača posljednjih godina – BUNTA. U završnici večeri pozornicu će preuzeti Armin van Buuren, Martin Garrix i Fisher, trojica umjetnika koji već godinama pripadaju samom vrhu svjetske elektroničke scene i jamče veliko finale za pamćenje. Na RESISTANCE pozornici večer će otvoriti Tomo in der Muhlen, nakon čega slijede Will Atkinson, I Hate Models i Nico Moreno, dok će čast zatvaranja dvanaestog izdanja festivala pripasti techno umjetnici čije ime ne silazi s top lista, Sari Landry.