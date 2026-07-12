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PRINOVA U OBITELJI

Naš novinarski par pohvalio se lijepom viješću, stigao im sin: 'Postao je cijeli naš svijet'

Foto: Privatna arhiva
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.07.2026.
u 12:15

Prinova je na svijet stigla kao najljepši poklon, osiguravši mami dvostruki razlog za slavlje. "Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet", otkrila je Ines. Maleni Noa rođen je 10. srpnja u 9:01, točno na njezin rođendan

Novinarski par, RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan i novinar Nove TV Ivan Forjan, postali su roditelji. Njihova obitelj bogatija je za novog člana - dječaka kojem su dali ime Noa. Sretnu vijest podijelila je ponosna majka na Instagramu, objavivši fotografije novorođenog sina. Svoju objavu započela je stihovima pjesme Olivera Dragojevića: "Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više".

Prinova je na svijet stigla kao najljepši poklon, osiguravši mami dvostruki razlog za slavlje. "Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet", otkrila je Ines. Maleni Noa rođen je 10. srpnja u 9:01, točno na njezin rođendan.

Podsjetimo, Ines je u svibnju otkrila da uzima pauzu od malih ekrana. Naime, Ines se u  RTL-u Danas oprostila od gledatelja i to nakon priloga o maratonu. "U ovom trenutku i ja se osjećam kao da sam istrčala maraton. Vrijeme je za neku novu ulogu, vrijeme je za porodiljni dopust. Nedostajat ćete mi, ali vidimo se za godinu dana', poručila je Ines, a snimku je objavila i na svojim društvenim mrežama gdje su joj brojni uputili riječi podrške. 'Sretno. Počinje najljepše razdoblje. Uživat ćeš', 'Nedostajat ćeš', 'Ja sam se već splašio da ideš s RTL-a, duša mi se stresla', 'Ne postoji sretnije razdoblje života od onog koje ti slijedi!', 'Sretno Ines i drži se', pisali su joj u komentarima.

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Inače, naš najpoznatiji novinarski par vijest o dolasku bebice objavio je u ožujku. Ines je tada sa svojim pratiteljima podijelila seriju profesionalnih fotografija na kojima pozira sa suprugom Ivanom Forjanom te objavila je da očekuju svoje prvo dijete. "Novi život se rađa", napisala je kratko uz objavu, a plavo srce na kraju rečenice jasno je dalo do znanja da u njihovu obitelj stiže dječak. Na emotivnim fotografijama par ne skriva sreću, pozirajući s trudničkim trbuhom u prvom planu, sličicama s ultrazvuka i minijaturnim pletenim papučicama.

Ovu sretnu vijest Ines je podijelila nedugo nakon iznimno intenzivnog poslovnog razdoblja za nju. Gledatelji su je početkom godine pratili kao jednu od glavnih reporterskih lica s Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, odakle je svakodnevno donosila najnovije vijesti i razgovore s reprezentativcima. Njezino emotivno javljanje i intervju s kapetanom Ivanom Martinovićem nakon plasmana u polufinale posebno su odjeknuli u javnosti, a sada je očito da je nakon profesionalnog vrhunca uslijedio i onaj najvažniji, privatni. Čini se da će sportske arene i mikrofone uskoro zamijeniti roditeljskim obvezama. Ines i njezin suprug Ivan Forjan već godinama su jedan od najpoznatijih novinarskih parova u Hrvatskoj, a njihova priča posebna je po tome što rade za konkurentske medijske kuće. Dok je Ines zaštitno lice RTL-a, Ivan je uspješan sportski novinar na Novoj TV.

Par svoju ljubav prema sportu ne skriva ni u slobodno vrijeme. Tako su netom prije objave trudnoće zajedno boravili u Milanu, gdje su na stadionu San Siro pratili slavni Derby della Madonnina. Da im je sport u krvi, potvrđuje i činjenica da Ines dolazi iz poznate sportske obitelji iz Županje. Njezin brat, Bruno Goda, uspješan je profesionalni nogometaš i jedan od ključnih igrača NK Rijeke. Upravo zbog toga ne čudi jedan od komentara ispod objave koji glasi: "Stiže novi Modrić". Ispod fotografija su se zaredale brojne čestitke kolega i pratitelja, koji su s oduševljenjem dočekali vijest o prinovi u obitelji Forjan. 

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Ključne riječi
prinova Ivan Forjan Ines Goda Forjan showbiz

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