Emotivna Nina Badrić prisjetila se voljene osobe: 'Ti si se nasmješio i nebo se nasmješilo u isti tren'

Na današnji dan, prije točno jedanaest godina, život Nine Badrić zauvijek se promijenio. Njezin voljeni otac Simo preminuo je, a pjevačica se svake godine prisjeća tog velikog gubitka. Tim povodom, na svom je Instagram profilu podijelila emotivnu objavu s fotografijama prirode na kojima se isticala duga. - I onoga dana kad si otišao na nebu je zablistala najveća duga. I danas… To si se ti nasmiješio i nebo se nasmiješilo u isti tren. Evo ti jedna od Gabi dok ti gore oreš nebeske njive - napisala je Nina. Na Instagram priči podijelila je i očevu fotografiju uz kratku, ali moćnu poruku: "Nedostaješ".

Ninin otac preminuo je 23. kolovoza 2014. od posljedica srčanog udara, a obiteljska tragedija ostavila je neizbrisiv trag na pjevačici koja se tada i povukla iz javnosti. U jednom od kasnijih intervjua otvoreno je progovorila o boli. - Svatko tko je izgubio nekoga tko mu je dio obitelji zna koliko je to teško i bolno. Svatko tko je to prošao zna da je to kao otkidanje jednog dijela sebe - izjavila je tada, a njezine riječi odjeknule su među svima koji su iskusili sličan gubitak.

Pjevačica se često prisjeća oca, a osobito je dirljiva bila njezina ranija objava povodom Dana očeva. "Prošlo je skoro 11 godina otkako nisi sa mnom, a vidiš… svaki dan se sjetim tebe. Netko kaže neku rečenicu, a ja pomislim: 'Eh, to bi isto rekao moj tata.' I u svemu tvome prepoznajem sebe… Nisam ti stigla reći da si u svemu bio u pravu, tata. Samo tada nisam razumjela - napisala je tada, ogolivši dušu pred svojim pratiteljima.

FOTO Jelena Rozga podijelila rijetku fotku s ocem, pridružila im se Nina Badrić: 'Najbolji tata na svitu'

U nastavku iste objave, opisala je vrijednosti koje je naslijedila, ističući kako je od njega i majke Mile naučila skromnosti i iskrenosti. - Bio si moje poštenje, blagost, nježnost, skromnost i oslonac - poručila je ocu, a zatim uputila snažan apel svima: - Čuvajte svoje roditelje dok su još tu, pored vas, jer kad odu, ovaj svijet poprimi neku sasvim drugu boju - naglasila je Badrić. Njezina iskrenost dirnula je brojne obožavatelje, koji su joj u komentarima pružili podršku i podijelili vlastita iskustva.

Nina Badrić, jedna od najistaknutijih glazbenica na hrvatskoj sceni, priprema poseban akustični koncert pod nazivom Nina Unplugged, koji će se održati 22. listopada 2025. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Na ovom jedinstvenom koncertu, Nina će izvoditi svoje najveće hitove u akustičnoj verziji, uz pratnju orkestra pod ravnanjem Ante Gele, jednog od najistaknutijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera.

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa

Nina, koja je svojim hitovima poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu. Osim svojih pjesama, Nina će publici pružiti nezaboravne izvedbe hrvatskih klasika kao što su Ako me ostaviš, Ljubav je tvoja kao vino, Ništa nova te mnoge druge pjesme koje su ostavile neizbrisiv trag u srcima svih nas. Ulaznice za koncert Nina Unplugged nabavite putem službene stranice Lisinski.hr i na blagajni Lisinskog.