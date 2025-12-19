FOTO Slavna glumica u rijetkom izlasku sa suprugom Hrvatom pokazala zašto je njihova veza tako posebna

Glumica i modna ikona Chloë Sevigny, koja desetljećima slovi za jednu od najzanimljivijih pojava na nezavisnoj filmskoj sceni, rijetko se u javnosti pojavljuje sa suprugom, samozatajnim Hrvatom Sinišom Mačkovićem. Upravo zato je njihov nedavni dolazak na zabavu nakon premijere filma "Marty Supreme" privukao golemu pozornost. Par je za ovu prigodu uskladio modne kombinacije, pozirajući u crno-bijelim izdanjima koja su još jednom potvrdila njihov status besprijekorno chic para. No, iza te savršene fasade krije se duboka i iskrena ljubavna priča koja je započela gotovo slučajno, a glumici, kako je sama priznala, donijela mir i stabilnost kakvu nikada prije nije iskusila. Njihov zajednički izlazak bio je podrška kolegama iz filma u kojem glume zvijezde poput Timothéea Chalameta i Gwyneth Paltrow, a za Sevigny je to bila još jedna prilika da pokaže koliko joj znači podrška supruga, kojeg naziva svojom stijenom.

Siniša Mačković, četrdesetčetverogodišnji cijenjeni direktor umjetničke galerije Karma u New Yorku, rođen je u Zagrebu, a u američku metropolu preselio se kako bi izgradio impresivnu karijeru u svijetu umjetnosti. Iako se kreće u visokim krugovima i surađuje s nekim od najvažnijih suvremenih umjetnika, uspješno je izbjegavao svjetla reflektora sve dok nije upoznao pedesetjednogodišnju Chloë. Njihov sudbonosni susret dogodio se 2018. godine zahvaljujući zajedničkoj prijateljici, umjetnici Lizzi Bougatsos, koja ih je mjesecima pokušavala spojiti. Kako je glumica kasnije ispričala u jednom intervjuu za magazin Cultured, Lizzi joj je Sinišu opisala kao "dečka koji radi u Karmi, ima sjajan smisao za humor i s kojim obožava pričati o umjetnosti". Prvi put su se sreli na jednoj zabavi nakon otvorenja izložbe, gdje su, prema njihovim riječima, samo izmjenjivali poglede. Uskoro je uslijedio i prvi spoj na ručku, a ostalo je povijest.

Njihova veza od početka je bila drugačija. U tajnosti su se vjenčali devetog ožujka 2020. godine u njujorškoj gradskoj vijećnici, samo dva mjeseca prije rođenja njihovog prvog i jedinog djeteta. Sevigny, koja je u to vrijeme bila u visokom stupnju trudnoće, nosila je jednostavnu crnu haljinu, bijeli veo i buket đurđica, dok je Mačković odabrao crno-bijelo odijelo. Vijest o vjenčanju objavila je tek godinu dana kasnije, na njihovu prvu godišnjicu braka. Ubrzo nakon intimne ceremonije, drugog svibnja 2020., na svijet je stigao njihov sin Vanja Sevigny Mačković. Dvije godine kasnije, u svibnju 2022., par je odlučio organizirati i veliko svadbeno slavlje za obitelj i prijatelje u Connecticutu, gdje je glumica provela djetinjstvo, a maleni Vanja imao je važnu ulogu na ceremoniji svojih roditelja.

Dolazak sina i bračni život u potpunosti su transformirali glumicu koja je godinama nosila titulu "anti-it djevojke" i buntovnice. U rijetkim i vrlo iskrenim istupima, otkrila je koliko joj se život promijenio nabolje otkako je sa Sinišom. "Puno više cijenim svoj odnos sa suprugom. Cijenim njega i sve što radi za naše kućanstvo više no što sam ikada mogla zamisliti. Učinila bih sve da ga ne izgubim", izjavila je za The Cut. Posebno je istaknula njegovu smirenost i podršku koju joj pruža u najtežim trenucima. "Kada me uhvati jedna od mojih spirala tjeskobe, on me uvijek uspije smiriti. Ono što je tako lijepo kod mog supruga jest to što je toliko kompetentan. Mogu mu vjerovati da će se pobrinuti za sve, tako da ja ne moram, i to je zaista opuštajuće", objasnila je zvijezda filmova "Dečki ne plaču" i "Američki psiho", potvrđujući da je u samozatajnom Hrvatu pronašla ne samo ljubav, već i sigurno utočište.