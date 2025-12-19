Popularni glazbenik osuđen na devet mjeseci zatvora: Zapalio 'joint' na pozornici pred tisućama mladih

Američki reper Wiz Khalifa osuđen je u odsutnosti na devet mjeseci zatvora nakon što je rumunjski žalbeni sud pooštrio kaznu za posjedovanje i konzumaciju marihuane na pozornici tijekom glazbenog festivala prošle godine. Odluka Žalbenog suda u Constanți, donesena u četvrtak, konačna je i preinačuje raniju presudu nižeg suda koji je glazbeniku u travnju ove godine izrekao samo novčanu kaznu od 3.600 rumunjskih leja, što je otprilike 770 eura. Tužitelji su se žalili na tu odluku, tražeći strožu kaznu, a viši sud im je dao za pravo, smatrajući Khalifin čin društveno opasnim presedanom.

Incident koji je doveo do ove neobične pravne sage dogodio se u srpnju 2024. godine, kada je deseterostruko nominirani dobitnik Grammyja bio glavna zvijezda popularnog festivala "Beach, Please!" u ljetovalištu Costinești na obali Crnog mora. Prema navodima tužiteljstva, reper je kod sebe posjedovao više od 18 grama kanabisa, a dio je konzumirao na pozornici u obliku ručno smotane cigarete, i to pred publikom koju su velikim dijelom činili vrlo mladi ljudi. Nakon nastupa policija ga je kratko privela i ispitala, a ubrzo je pušten te se vratio u Sjedinjene Države.

U obrazloženju presude, suci Žalbenog suda u Constanți naveli su kako su prvotnu novčanu kaznu smatrali neprimjerenom jer je umjetnik svojim postupkom poslao "poruku normalizacije nezakonitog ponašanja" i time potaknuo "uporabu droga među mladima". Nazivajući to "razmetljivim činom", suci su istaknuli da je Khalifa kao "glazbeni izvođač na pozornici festivala poznatog među mladima posjedovao i konzumirao drogu pred velikom publikom". Time je, prema njihovom mišljenju, značajno pojačao društvenu opasnost samog kaznenog djela i prešutno poticao toleranciju prema konzumaciji ilegalnih supstanci.

Wiz Khalifa, koji nikada nije skrivao svoju sklonost prema marihuani, oglasio se dan nakon incidenta na društvenoj mreži X. U svojoj objavi ispričao se i pokušao umanjiti značaj svog postupka, navodeći kako nije imao namjeru iskazati nepoštovanje prema Rumunjskoj. "Sinoćnji nastup je bio nevjerojatan. Nisam mislio uvrijediti državu Rumunjsku time što sam zapalio na pozornici. Bili su puni poštovanja i pustili su me. Vratit ću se uskoro. Ali sljedeći put bez ogromnog jointa", napisao je tada. Čini se da u tom trenutku nije bio svjestan da će rumunjsko pravosuđe nastaviti s njegovim progonom.

Unatoč konačnoj presudi, gotovo je sigurno da Wiz Khalifa neće služiti zatvorsku kaznu u Rumunjskoj. Presuda je donesena u njegovoj odsutnosti, a reper se trenutno nalazi u Sjedinjenim Državama gdje nesmetano nastavlja sa svojim aktivnostima. Samo dan prije izricanja presude viđen je kako nastupa s reperom Gunnom u Kaliforniji, a redovito objavljuje sadržaj na društvenim mrežama, često se snimajući kako konzumira marihuanu. Rumunjski kriminolog Vlad Zaha za BBC je izjavio da su šanse za izručenje minimalne, opisujući kaznu kao "neuobičajeno oštru". "S obzirom na bogatstvo i veze optuženika, nedostatak stvarne pregovaračke moći Rumunjske po pitanju izručenja te pravni i politički status kanabisa u SAD-u, vrlo je malo vjerojatno da će Wiz Khalifa biti poslan na služenje zatvorske kazne u Constanțu, iako će formalni pravosudni zahtjev biti podnesen Sjedinjenim Državama", pojasnio je Zaha.

Cijeli slučaj privukao je i pažnju kontroverznog influencera Andrewa Tatea, koji i sam ima bogato iskustvo s rumunjskim pravosudnim sustavom, gdje mu se sudi zbog teških kaznenih djela. Tate se na platformi X oglasio s dozom crnog humora, ponudivši Khalifi pomoć. "Rumunji sada pokušavaju strpati Wiz Khalifu u zatvor. Dođi k meni @wizkhalifa. Znam kako nabaviti bolje deke i jastuke", napisao je Tate, aludirajući na vlastiti boravak u rumunjskom pritvoru. Njegov komentar dodatno je naglasio bizarnost situacije u kojoj se našao američki reper zbog zakona koji su u potpunoj suprotnosti s onima u njegovoj domovini.

Pravni i kulturološki jaz između Rumunjske, koja ima jedne od najstrožih zakona o drogama u Europi, i Sjedinjenih Država, nikada nije bio očitiji. Dok Khalifi u Rumunjskoj prijeti zatvor, u SAD-u je nedavno administracija predsjednika Donalda Trumpa potpisala izvršnu uredbu o reklasifikaciji kanabisa iz skupine I u skupinu III droga, svrstavajući ga u istu kategoriju kao i lijekove poput Tylenola s kodeinom. Ovaj potez predstavlja najznačajniju promjenu u američkoj politici o drogama u posljednjih nekoliko desetljeća. U međuvremenu, Wiz Khalifa nastavlja sa svojim životom, otvoreno govoreći o svojoj svakodnevnoj konzumaciji marihuane, pa čak i o tome da pod njezinim utjecajem odlazi na roditeljske sastanke svog sina. Dok rumunjska presuda ostaje na snazi, čini se da će njezine posljedice za repera ostati isključivo simbolične, kao podsjetnik na različite svjetove razdvojene ne samo oceanom, već i zakonima.