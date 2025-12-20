Naši Portali
VIDEO Grudi na izvol'te! Lidija Bačić ne prestaje oduševljavati mušku publiku, razgolitila se iako je zima

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 11:22

Popularna splitska pjevačica svojim je pratiteljima otkrila djelić atmosfere sa snimanja kalendara za 2026. godinu, pozirajući u provokativnom izdanju koje je izazvalo lavinu komentara.

Dok se većina priprema za blagdanske proslave, pjevačica Lidija Bačić, poznatija kao Lille, odlučila je podići temperaturu. Na svom Instagram profilu objavila je kratki video kojim najavljuje izlazak svog novog, već tradicionalnog kalendara za 2026. godinu. U snimci je otkrila djelić atmosfere sa seta, gdje samouvjereno pozira pred objektivom, jasno dajući do znanja da i novo izdanje slijedi prepoznatljiv stil koji njezini fanovi obožavaju.

Svestrana Splićanka za ovu je priliku odabrala minijaturni bikini s crveno-bijelim prugama koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru, a cijelu kombinaciju upotpunila je modernom šiltericom. Njezin provokativan stav i zavodljiv pogled ne ostavljaju mjesta sumnji da će i kalendar za 2026. godinu nastaviti tradiciju prethodnih izdanja, koja su redovito izazivala golemu pažnju javnosti. U opisu objave pjevačica je kratko i jasno pozvala fanove da osiguraju svoj primjerak na vrijeme.

Kao što se i moglo očekivati, reakcije njezinih vjernih pratitelja nisu izostale. Odmah po objavi, prostor za komentare ispunio se brojnim pohvalama na račun njezina izgleda i energije. Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, a poruke podrške stizale su sa svih strana. "Prelijepa si draga Lille", bio je jedan od češćih komentara, dok su drugi bili nešto direktniji i duhovitiji, poput: "A Lille jesi mi vražja. Bravo...". Upravo ta interakcija s publikom jedan je od razloga njezine dugogodišnje popularnosti.

Među stotinama komentara istaknuo se jedan posebno kreativan pratitelj koji je, oduševljen najavom, skovao potpuno novi izraz, "Kalilendar". Ova simpatična kovanica savršeno spaja pjevačicino umjetničko ime s proizvodom koji promovira, što je dodatno zabavilo i samu Lidiju i njezine fanove. Ovaj potez samo potvrđuje da je Lille izgradila prepoznatljiv brend koji nadilazi glazbu, a njezini kalendari postali su nezaobilazan predmet za najvjernije obožavatelje koji s nestrpljenjem iščekuju svako novo izdanje.
Ključne riječi
showbiz kalendar kupaći kostim pjevačica Lidija Bačić

