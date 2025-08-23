Thompsonova supruga neočekivanim potezom potaknula niz nagađanja, evo o čemu je riječ

Iako se godinama držala podalje od javnosti, Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona, u posljednje je vrijeme privlačila pažnju aktivnošću na Facebooku. Na njezinom, za javnost otvorenom profilu, dijelila je suprugove pjesme, vjerske citate i rijetke obiteljske fotografije i priče, što su mediji s velikim zanimanjem prenosili. Njezine objave redovito su izazivale brojne reakcije, no toj je praksi, čini se, iznenada došao kraj.

Posljednjih dana dogodio se obrat. Naime, prilikom pretrage na spomenutoj društvenoj mreži, profil Sandre Perković više nije moguće pronaći. Ovaj nagli nestanak izazvao je zbunjenost među njezinim pratiteljima, a za sada ostaje nepoznato je li riječ o trajnom brisanju profila, privremenoj deaktivaciji ili je Sandra samo odlučila postrožiti postavke privatnosti i potpuno se povući iz javne sfere.

Tko je supruga Marka Perkovića Thompsona, upoznali su se u Torontu i ovako je počela njihova ljubavna priča

Zanimljivo je da situacija nije ista na svim platformama. Naime, njezin profil na Instagramu i dalje je aktivan, no za razliku od Facebooka, on je privatan i zatvoren za javnost. Na njemu broji nešto više od 2600 pratitelja koji jedini imaju uvid u njezine objave, što dodatno produbljuje misterij oko toga zašto je odlučila ukloniti samo javno eksponirani Facebook profil.

Njezino povlačenje još je neobičnije s obzirom na to da je nedavno s ponosom dijelila važne obiteljske trenutke. U lipnju se pohvalila fotografijama najstarije kćeri Dive s maturalne zabave, koja je zablistala u kreaciji Matije Vuice. Podsjetimo, Iako Thompson svoj privatni život nastoji čuvati daleko od reflektora, poznato je da je prije 21 godinu upoznao ženu svog života – Sandru Rogić, Kanađanku hrvatskih korijena.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Njihova ljubavna priča započela je sasvim slučajno, na koncertu u Torontu, gdje je Sandra došla bez posebnih očekivanja. Nakon nastupa poželjela se fotografirati s pjevačem, a susret koji je započeo običnim poziranjem ubrzo je prerastao u ljubav. Po povratku u Hrvatsku, Thompson je svojim prijateljima priznao da je upravo Sandra ona s kojom želi provesti život. Sudbonosno “da” izrekli su u crkvi sv. Ilije u Kljacima, nedaleko od Čavoglava, dok su svadbeno slavlje priredili 14. veljače 2006., simbolično na Dan zaljubljenih – tri godine nakon što su sklopili civilni brak.

Njihov obiteljski život postupno se širio: prvo dijete, sin Šimun, rođen je 2003., a 2005. stigao je i Ante Mihael. Dvije godine kasnije dobili su kćer Divu, dok su 2010. obitelj obogatile blizanke Katarina i Cvita. U potrazi za mirnijim životom bliže njegovim korijenima, Sandra i Marko 2013. preselili su iz Zagreba u Split, a danas žive u četvrti Žnjan.