Bivša novinarka Nove TV podijelila je mučno iskustvo iz bolnice: 'Bilo je tužno to gledati'

Voditeljica Maria Grigoryan Vučković, poznata po autorskom podcastu na YouTube kanalu La_Masha, sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli detalje iz svog života, no jedna od posljednjih objava posebno je dirnula javnost. Prisjetila se, naime, perioda provedenog u bolnici i jedne tužne scene kojoj je svjedočila, a koja otvara brojna pitanja o odgoju i obiteljskim vrijednostima. U bolničkoj sobi ležala je žena kojoj, za razliku od ostalih pacijenata, nitko nije dolazio u posjet niti ju je zvao.

- Mi smo joj naravno radili društvo, ali nitko je nije posjećivao i nitko je nije zvao, bilo je tužno to gledati - napisala je Maria. Ta je žena svojim cimericama ispričala kako ima odraslog i uspješnog sina, obrazovanog čovjeka koji dobro zarađuje, te da će je posjetiti za tri dana jer mu je tada rođendan. Voditeljica je priznala kako je isprva pokušala pronaći opravdanje za sina, nadajući se da se možda vraća s poslovnog puta ili da postoji neki drugi razlog zašto ne zove i ne posjećuje bolesnu majku.

Nažalost, istina je bila potpuno drugačija i poraznija. - I došao je po poklon. Toga dana žena se nekako izvukla iz kreveta i izašla na hodnik, jer je sin ipak došao! U rukama je držala kutijicu zamotanu u rođendanski papir. S tom je kutijicom došla u bolnicu na operaciju. Čuvala ju je u ormariću pored kreveta. Vratila se tužna. Kad su je pitali “Što se dogodilo?“, rekla je da se sinu poklon nije svidio - kaže novinarka pa otkriva razlog takve sinove reakcije:

- Poklonila mu je parfem Dior Homme, a sin se nadao satu jer mu je okrugli rođendan. Kroz prozor naše sobe vidjelo se kako dobar, dobro odjeven sin sjeda u dobar auto. I vidjelo se da mu je lice bilo nezadovoljno - opisala je Maria, a zatim postavila pitanje: - Ne razumijem, djeca ovako odrastaju kad ih previše volimo, trebamo li ih onda manje voljeti? Kako ih odgojiti da se to nama ne dogodi?

Njezina je objava izazvala lavinu komentara u kojima su mnogi izrazili tugu i zgražanje. - "Želim misliti da je ovo samo izmišljena priča. U životu sve treba dozirati, pa i davanje sebe djeci. Strašno, jadna majka”, “Malo previše danas djecu stavljamo u centar svemira, zato ti se to događa” - samo su neke od reakcija. Ova priča posebno je bolna kada se uzme u obzir da je i sama voditeljica prošla kroz teška bolnička iskustva. Naime, Mariji je s četrnaest godina dijagnosticiran karcinom štitnjače s metastazama, zbog čega je prošla iznimno tešku šestosatnu operaciju koja joj je ostavila veliki ožiljak.