FOTO Bila je seks simbol bivše Jugoslavije i postala ikonom, a i u 62. godini mami uzdahe muškaraca

Proslavljena glumica Anica Dobra (62), koja je osamdesetih mamila uzdahe diljem bivše države, i danas, u 62. godini, plijeni pažnju gdje god se pojavi. Njezin dolazak u Sarajevo bio je povodom promocije filma "Bijelo se pere na devedeset". Za tu je prigodu odabrala decentno, ali upečatljivo izdanje koje je istaknulo njezinu bezvremensku ljepotu. Pojavila se u elegantnom crnom kompletu koji se sastojao od strukiranog sakoa tričetvrt rukava i duge suknje posute šljokicama. Minimalna šminka i jednostavna frizura upotpunile su dojam prave filmske dive.

Anica Dobra status ikone i seks simbola osigurala si je ulogama u kultnim ostvarenjima jugoslavenske kinematografije. Filmski debi imala je 1985., a već dvije godine kasnije za ulogu u filmu "Već viđeno" osvojila je Zlatnu arenu. Uslijedili su hitovi koji su je zauvijek upisali u anale regionalnog filma, poput "Kako je propao rokenrol", "Sabirni centar" i "Crni bombarder". Hrvatskoj publici posebno je prirasla srcu kao šarmantna Jagoda Miličević u seriji "Crno-bijeli svijet", gdje je, kako je sama otkrila, najviše uživala u replikama na kajkavskom.

21.08.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Regionalne filmske zvijezde prosetale su prvim crvenim tepihom sedmog dana 31. Sarajevo Film Festivala. Photo: Armin Durgut/PIXSELL Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Njezina karijera uspješno se razvijala i izvan regije. Nakon što je dio mladosti provela u Frankfurtu, od početka devedesetih redovito surađuje s njemačkim produkcijama. Već 1990. osvojila je Bavarsku filmsku nagradu, a njezina kolekcija priznanja uključuje i nagradu Golden Camera u Njemačkoj te Sterijinu nagradu za doprinos kazališnoj umjetnosti u beogradskom Ateljeu 212. Njezin talent i karizma osigurali su joj status jedne od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih glumica s ovih prostora.

Podsjetimo, Anica je u srpnju ove godine proživjela pravu dramu. Naime, njezina kći, također glumica Mina Sovtić, iznenada je u Beogradu hospitalizirana u teškom zdravstvenom stanju. Drama se odvila u samo nekoliko sati, a sve je započelo kada je 29-godišnja glumica potražila pomoć zbog jake glavobolje i osjećaja potpune dezorijentiranosti. Njezina odluka da posjeti jednu privatnu kliniku u nadi za brzim olakšanjem pretvorila se u pravu noćnu moru koja je zabrinula njezinu obitelj, kolege i brojne obožavatelje.

U privatnoj klinici, kako prenose srpski mediji, Mini je pružen tretman koji je trebao ublažiti njezine simptome. Liječnici su joj, prema dostupnim informacijama, u predjelu nosa ubrizgali anesteziju, što se u tom trenutku činilo kao rutinska intervencija. Nakon zahvata, glumica je osjetila kratkotrajno poboljšanje i napustila je kliniku, vjerujući da je problem riješen. Međutim, ono što je uslijedilo samo nekoliko sati kasnije pretvorilo se u borbu za zdravlje i izazvalo paniku kod njezinih najbližih. Stanje mlade glumice naglo se i dramatično pogoršalo. U pratnji svoje majke Anice Dobre, stigla je na hitni prijam Kliničkog centra Srbije u iznimno lošem stanju. Izgledala je potpuno iznemoglo, a liječnicima se žalila na nesnosnu glavobolju, mučninu i zastrašujući osjećaj da će joj, kako je sama opisala, "mozak puknuti". Bila je prestravljena, u panici, a povremeno je gubila svijest i nije bila u stanju normalno komunicirati s medicinskim osobljem. Zbog njezina teškog stanja, svu komunikaciju s liječnicima preuzela je njezina majka, koja je u tim trenucima proživljavala pravu agoniju.

Legendarna Anica Dobra nije se odvajala od vrata ordinacije dok su liječnici obavljali pretrage i pokušavali stabilizirati njezinu kćer. Njezina posvećenost i očajnička briga u ovim teškim trenucima dodatno su ganule javnost, koja s nestrpljenjem iščekuje nove informacije o Mininu zdravstvenom stanju. Prizor majke koja bespomoćno čeka ishod borbe za zdravlje svog djeteta slomio je srca mnogih i postao simbolom obiteljske drame koja se odvijala iza bolničkih zidova. Nakon niza hitnih pregleda i analiza, liječnički tim donio je odluku da se Mina Sovtić zadrži na odjelu intenzivne njege radi daljnjeg praćenja i dijagnostike. Posljednje informacije govore da se njezino stanje stabiliziralo i da se osjeća bolje.