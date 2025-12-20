Naši Portali
ISKRENA ISPOVIJEST

Slomljena Tatjana Jurić ogolila dušu teškom objavom: 'Da nije nje, ni mene danas ne bi bilo'

Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 14:15

Poznata radijska voditeljica Tatjana Jurić iznenadila je javnost najavom svoje prve knjige

Prepoznatljiv glas Tatjane Jurić godinama odzvanja radijskim eterom, no poznata voditeljica sada je otkrila jednu novu, intimniju stranu. Na društvenim mrežama objavila je da ulazi u ulogu autorice, predstavivši svoju prvu knjigu znakovitog naslova “Muškarci lijevo, žene desno?!”. Iza djela, kako je sama priznala u emotivnoj objavi, stoji dug i težak unutarnji proces, putovanje koje joj je spasilo život i koje je bilo sve samo ne jednostavno.

U opisu objave napisala je:  Ponekad ostaneš u tišini… I napišeš knjigu. Prva je gotova. Druga započeta. Druga je o Alzheimeru. Ali, nema druge bez prve. Prva je za mene o nečemu puno gorem od Alzheimera. A Alzheimer nam je bio grozan. Uskoro dostupna u mom webshopu marama.hr. 2026-a, spremna sam - poručila je radijska voditeljica i objavila fotografiju prologa knjige, u kojem je objasnila da je proces pisanja bio puno više od samog stvaralaštva, nazvavši ga pitanjem golog opstanka.

- Da nije ove knjige, ni mene ne bi bilo. Moga mentalnog zdravlja, a time ni moje cjelovitosti, moje sposobnosti za rad, mojih mogućnosti stvaranja, moje egzistencije, mene. Negdje putem, otišlo bi i moje fizičko zdravlje. Da nije bilo ove knjige, danas mene ne bi bilo. Doslovno i bez pretjerivanja - priznala je voditeljica, ogolivši dušu pred svojim pratiteljima i čitavom javnošću.

1/16
1/16

Knjiga izvorno nije pisana s namjerom objavljivanja, već je služila kao njezin osobni put suočavanja i iscjeljenja. Ipak, njezino je objavljivanje, kako sama kaže, postalo nužno: - Njezino je objavljivanje nužno ne bih li ukazala, upravo svojim primjerom, koliko je isključivosti još u nama - objašnjava Jurić. 

Svoj prvijenac posvetila je nećakinjama i ostalim pripadnicama nježnijeg spola: - Želim da je moje nećakinje, i sve žene koje su mi važne, ustvari svaka žena koja samu sebe dovodi u pitanje, pročita. Važno ju je učiniti javnom. Jer kad nešto učiniš javnim, potičeš i obvezuješ sebe, a s nadom i druge, na preuzimanje odgovornosti, a time i ozdravljenje i rast. Nisam je sada već dugo čitala, barem ne u cijelosti; nastajala je godinama. Znam je napamet. I mučno mi je od nje! Svaki redak ove knjige znam napamet jer svaka mi je ta rečenica potvrda moga iskustva - zaključila je Tatjana u objavi koja je dirnula mnoge.
Ključne riječi
showbiz knjiga voditeljica Tatjana Jurić

