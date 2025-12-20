FOTO Naš ministar s ponosom pokazao fotku ogromne tetovaže preko cijele podlaktice! Evo kakvo značenje ima

HDZ-ov ministar Damir Habijan na društvenoj mreži Instagram često dijeli sadržaj kako trenira ili odjene neku zanimljivu modnu kombinaciju, a ovaj put svojim je pratiteljima pokazao zanimljivu tetovažu na svojoj lijevoj podlaktici. Naime, riječ je o tetovaži Kapitolske vučice, mitske životinje iz legende o osnivanju Rima, a koje je spasila te othranila Romula i Rema, sinove boga Marsa, nakon što su ih bacili u rijeku Tiber. Ako se prisjetimo, u ožujku prošle godine za Večernji list Habijan je progovorio o svojim tetovažama i njihovu značenju. - Ovo je Faun, rimski bog šuma, livada, pastira... Mislim ovaj je Faun iz razloga ovdje jer volim prirodu, volim biti vani, volim biti u planinama, iz tog razloga je on ovdje - započeo je, pa potom pokazao tetovažu Jupitera. - On je rimski vrhovni bog, hram... Zapravo kad vidite Fauna, Jupitera, hram, kada vidite iza Koloseum, priča je zapravo vezana uz Rimsko Carstvo. Kao mali, obožavao sam Rimsko Carstvo, rimsku povijest, sve vezano uz Rim - rekao je te pokazao i tetovažu rimskog vojnika.

Prije nego je izabran za ministra Habijan je na Instagramu dijelio svoje golišave fotografije u kupaćima, često bez majice hvaleći se svojim isklesanim tijelom. - U slobodno vrijeme treniram Crossfit, malo manje trčim, odnosno bavim se trailom, a u zadnje vrijeme pokušavam ubaciti u svoju svakodnevicu vožnju biciklom i plivanje. Što se tiče prehrane, sve volim jesti i doista nisam izbirljiva osoba po tom pitanju. Volim isprobavati nova jela i nove kuhinje, a ono što nažalost još nisam savladao je kuhanje. Nadam se da ću u nekoj bližoj budućnosti pronaći vremena da se i time pozabavim i nešto naučim. Nisam osoba koja bi se striktno pridržavala nekog načina ishrane, jednostavno mislim da čovjek mora biti umjeren u svemu - kazao je za Story.hr 2022. godine.

Naime, tada je priznao da na društvenim mrežama dobiva i poruke svakakvog sadržaja. - Dobivao sam i dobivam poruke svakakvog sadržaja, a među njima ima i onih koje bi mogao podvesti pod prijetnju. Međutim, ponavljam, kao javna osoba spreman sam na takve stvari jer ulaskom u politiku čovjek mora biti svjestan da je to dio ovog posla, koji je ipak s obzirom na vrijeme u kojem živimo, vidljiviji i puno izraženiji - ispričao je iskreno. Osim toga, podsjetimo i na to da su Milanović i Habijan imali svojevrsni sukob već na početku Habijanovog mandata, kada je predsjednik pred novinarima izjavio da je "Habijan gej".

Foto: Instagram

Milanović je tada izjavio da je novi HDZ-ov ministar "100 posto gej". "To su pitanja osobne intime, osobnih opredjeljenja ili zadatosti, je li netko gej ili nije. Htio ga je kazniti zato što je gej. U takvim stvarima ne sudjelujem", rekao je Milanović komentirajući fotografije kojima je Darko Milinović provocirao Habijana. "A je, je l'?" upitao je netko od novinara. "Sto posto. Pa Habijan je gej, zar ne?" odgovorio je Milanović. "Nije čovjek u ormaru, vodi normalan život", odgovorio je Milanović na komentar novinara da ga je "izvadio iz ormara".