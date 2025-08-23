FOTO Dario iz 'Braka na prvu' pokazao svoju nježniju stranu: 'Nedostaje mi njen miris, nedostajalo mi je sve'

Dario Crnković, domaćoj reality publici poznat je kao bivši kandidat RTL-ovog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a trenutačno ga možemo pratiti i u showu 'Farma'. Valja istaknuti da Dario ljubavnu sreću nije pronašao u "Braku na prvu", ali nakon showa ostalo je aktivan an društvenim mrežama te otkrio koga ljubi. Koktel majstor iz Rakovice na društvenim je mrežama nedavno je otkrio da se zaručio za djevojku koju je upoznao nakon završetka showa i zbog koje je promijenio životnu okolinu te Liku zamijenio Dalmacijom. - Jedna gdje smo se zaručili - stoji u opisu zajedničke Instagram objave Darija i njegove samozatajne odabranice.

Crnković se nakon toga progovorio o zarukama: - Već smo dvije godine skupa i vidim se s njom cijeli život te sam tako sam odlučio zategnuti prednji križni ligament - izjavio je osebujni Rakovčanin u intervjuu za RTL.hr. Zatim je opisao najromantičniji trenutak u svome životu:

- Kleknuo sam pred nju, pitao za udaju i počeo plakati. Nisam mogao više ništa izgovoriti. Tako je i ona počela plakati. Bilo je zaista predivno - prisjetio se Dario pa otkrio planove za vjenčanje: Već smo razgovarali o vjenčanju. Bit će kad se dogovorimo - hoćemo na Plitvicama ili u Splitu. Postoji mogućnost da možda i nećemo - kazao je u šaljivom tonu bivši sudionik 'Braka na prvu' kojem je djevojka došla i sada u posjet, tijekom njegovo sudjelovanja na "Farmi".

Nakon tjedana provedenih u izolaciji, pobjednik mnogih izazova na 'Farmi' pokazao je i svoju najnježniju stranu. "Ženske ruke na mom tijelu, osjetim da nisu farmerske, mekane i nježne. Ne znam je li sanjam ili što se događa. Osjećaj je fenomenalan, napokon da je vidim, nedostaje mi njen miris, nedostajalo mi je sve", rekao je Dario dok je grlio svoju djevojku. Ni ona nije skrivala emocije: "Presretna sam što ga mogu vidjeti, zagrliti, poljubiti i nadam se da će ovo proći brzo da mi se što prije vrati doma."

Foto: RTL

Podsjetimo, iako Dario u showu nije uspio pronaći idealnu partnericu za brak, svoju ljubav našao je ubrzo nakon njegovog završetka. Riječ je o tajanstvenoj djevojci Dei, za koju Crnković kaže da mu je promijenila život.

U razgovoru za RTL sredinom ljeta rođeni Rakovčanin priznao je kako mu preseljenje u Dalmaciju odlično odgovara: - Samo posao, kuća, žena, djeca i tako u krug. Nekad odemo malo van i gledamo kako drugi ljudi večeraju jer nemamo za kruh i tako. Ma, šala! Sve je super. Ljubav kako koji dan, nekad bolje, nekad lošije. To ti je tako - ispričao je Dario kako se snašao u novim životnim okolnostima.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik

Zbog svoje sadašnje zaručnice odustao je od povratka u London, a novom partnericom nekoliko puta se pohvalio i preko profila na Instagramu. Njihove zajedničke fotografije naišle su na pohvale pratitelja, a među čestitkama pronašla se i ona bivše partnerice iz showa, Petre Meštrić. - Prekrasni - komentirala je Petra, na što joj je Dario zahvalio, a ona mu poručila da ga kod kuće čekaju batine. Međutim, jasno je da u ovoj situaciji nema zle krvi i kako su nakon završetka emisije svi pronašli svoju sreću.