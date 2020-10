Ella upozorila gradonačelnika Bandića na ovaj problem i objavila odgovor koji je dobila

Ella Dvornik objavila je na svom Instagram storyju kako izgleda dječje igralište na Jarunu i upozorila da je opasno za djecu te je uputila molbu gradu Zagrebu da poduzme nešto po tom pitanju.

- Mole se Grad Zagreb i Milan Bandić da učine nešto po pitanju dječjeg igrališta na jezeru Jarun. Stvarno je došlo do stanja da se ne može koristiti i opasno je za djecu - napisala je Ella i priložila fotografije igrališta. Ubrzo joj je stigao odgovor koji je podijelila na društvenoj mreži: "Poštovana, vašu primjedbu proslijediti ćemo nadležnoj službi. S poštovanjem".

Foto: Instagram

Blogerica i influencerica dodala je kako se nada da će se ovaj problem sada brzo i riješiti. Ella je u braku s Charlesom Pearceom s kojim ima dvije kćeri Balie i Lumi. Obitelj Dvornik - Pearce već je neko vrijeme u potrazi za idealnim domom u Istri.

- Imam sve manje strpljenja za Zagreb, želim što prije naći tu kuću koju ću nazvati domom. Korona mi nije nimalo pomogla u tom procesu koji je i ovako i onako naporan u našoj državi. Al čisto manifestacije radi i da pošaljem energiju u svemir pa mi se možda ostvari (jer sve drugo sam probala). Pronaći ću taj dom najkasnije do trećeg mjeseca! I evo upravo sam na putu OPET za Kvarner i Istru i držim fige da ćemo pronaći to što tražimo. I to su neke moje misli zadnjih par dana. To i naravno moja Pinterest ploča koja je prepuna kuhinja koje koštaju valjda više nego ta kuća. - napisala je nedavno kada je sa suprugom opet krenula u istraživanje nekretnina u Istri.