Druga sezona distopijske hit-serije ima čak 27 nominacija, slijede 'Pingvin' i 'Bijeli lotos'

Objavom nominacija za 77. dodjelu nagrada Emmy službeno je počela sezona lova na najprestižnije televizijske nagrade. Ovogodišnja lista donijela je brojna iznenađenja, potvrdila dominaciju streaming servisa, a kao apsolutni favorit istaknula se druga sezona distopijske drame "Severance" (Apple TV+) s nevjerojatnih 27 nominacija.

Psihološki triler o radnicima kojima su sjećanja kirurški podijeljena između poslovnog i privatnog života osigurao je priznanje u gotovo svim ključnim kategorijama, uključujući onu za najbolju dramsku seriju te za glavne glumce Adama Scotta i Britt Lower. S 27 nominacija, "Severance" je postao serija s najviše nominacija, ostavivši iza sebe jaku konkurenciju. Odmah iza nje smjestio se "Pingvin"​, HBO-ov mračni spin-off Batmana, s 24 nominacije, dok su treće mjesto s po 23 nominacije podijelile nova sezona omiljene satirične drame "Bijeli lotos" (HBO) i hvaljena hollywoodska satira "The Studio" (Apple TV+), potvrđujući tako žestoku borbu za prevlast između dva prestižna streaming diva.

U kategoriji humorističnih serija dogodio se pravi potres. Iako su prošlogodišnji favoriti "Hacks" i "The Bear" ponovno osigurali značajan broj nominacija, 14, odnosno 13, svu pozornost ukrala je nova serija "The Studio". Ova insajderska satira o filmskoj industriji, koju potpisuje Seth Rogen, ne samo da je osvojila kritiku i publiku, već je s 23 nominacije izjednačila rekord koji je lani postavio "The Bear" za najviše nominacija jedne humoristične serije u povijesti. Sam Rogen trijumfirao je nominacijama za glumu, režiju i scenarij, što ga stavlja u poziciju jednog od potencijalno najvećih pobjednika večeri. Uz bok novim hitovima stale su i druge svježe serije, poput medicinske drame "The Pitt" i Netflixove uspješnice "Adolescencija", koje su s po 13 nominacija dokazale da je Akademija ove godine bila spremna podržati nove i originalne priče.

Glumačke kategorije ove su godine ispisale povijest i donijele puno iznenađenja, s čak 33 glumca koja su prvi put nominirana za Emmy. Među njima se našla i hollywoodska ikona Harrison Ford, koji je svoju prvu nominaciju u karijeri zaslužio za sporednu ulogu u seriji "Shrinking". Uz njega, prvi put su nominirani i Colin Farrell ("Pingvin"), Chloë Sevigny ("Monsters"), kao i zvjezdani par Kristen Bell i Adam Brody iz nove Netflixove romantične komedije "Nitko ovo ne želi". Posebno su zanimljivi rekordi postavljeni na suprotnim krajevima dobne ljestvice: 15-godišnji Owen Cooper postao je najmlađi glumac dosad nominiran u kategoriji sporedne uloge u limitiranoj seriji za svoju izvedbu u "Adolescenciji", dok je 77-godišnja Kathy Bates postala najstarija nominirana za glavnu glumicu u dramskoj seriji za ulogu u "Matlock". Kao šlag na tortu svoje prve glumačke nominacije zaradili su i legendarni redatelji Martin Scorsese i Ron Howard za gostujuće uloge u seriji "The Studio".

Iako su mnoge nominacije bile očekivane, bilo je i nekoliko velikih iznenađenja. Jedno od njih povratak je reality showa "Survivor" u kategoriju najboljeg natjecateljskog programa, zajedno s nominacijom za voditelja Jeffa Probsta, njegovom tek drugom od 2011. godine. S druge strane, iz utrke za najbolji talk show ispao je "Late Night With Seth Meyers", što je mnoge ostavilo u čudu. Zanimljiva je i situacija s dramom "The Pitt". Iako je serija prepoznata u glavnim kategorijama, a Noah Wyle je zaradio svoju prvu nominaciju nakon 26 godina, njezina snažna sporedna glumačka postava gotovo je u potpunosti zanemarena. Za to je, čini se, "kriva" serija "Bijeli lotos", čija je glumačka ekipa ponovno poharala sporedne kategorije, osvojivši čak sedam nominacija za glumce, među kojima su Carrie Coon, Parker Posey, Walton Goggins i Sam Rockwell.

Nagrade Emmy, koje dodjeljuje Akademija televizijskih umjetnosti i znanosti, smatraju se televizijskim ekvivalentom Oscara i predstavljaju najviše priznanje za izvrsnost u televizijskoj industriji. Iako postoje različite ceremonije koje pokrivaju specifična područja, poput dnevnog programa (Daytime Emmys), sporta (Sports Emmys) ili vijesti i dokumentaraca (News & Documentary Emmys), u fokusu su uvijek Primetime Emmy nagrade. One slave najbolja ostvarenja u američkom večernjem terminu, a pobjednici se biraju glasovima više od 20 tisuća članova Akademije. Nagrade su podijeljene u stotine kategorija, od kojih se većina, one tehničke i kreativne poput kostimografije, montaže ili zvuka, dodjeljuju na svečanostima Creative Arts Emmy tjedan dana prije glavne ceremonije. Glavna večer rezervirana je za najistaknutije kategorije poput najbolje dramske i humoristične serije, glavnih i sporednih glumačkih uloga te režije i scenarija.

Analiza nominacija po platformama jasno pokazuje tko vlada današnjom televizijom. Na vrhu su se, kao i prethodnih godina, našli HBO i njegova streaming platforma Max, koji su zajedno prikupili impresivne 142 nominacije. Slijedi ih Netflix sa 120 nominacija i Apple TV+ sa 79 nominacija, čime je dokazao da se fokus na visokobudžetne i kritički hvaljene projekte itekako isplati. Nakon objave nominacija slijedi period intenzivnog lobiranja i kampanja koje će kulminirati finalnim glasovanjem članova Akademije od 18. do 27. kolovoza.

Prije glavne ceremonije nagrade u tehničkim i umjetničkim kategorijama bit će dodijeljene na Creative Arts Emmy svečanostima 6. i 7. rujna. Vrhunac sezone dogodit će se 14. rujna, kada će se na 77. dodjeli nagrada Emmy u Los Angelesu doznati tko su pobjednici. Svečanost će voditi komičar Nate Bargatze, koji je i sam nominiran za svoj specijal "Your Friend, Nate Bargatze". Do tada, publika i kritika imat će dovoljno vremena za analize i predviđanja o tome hoće li "Severance" ostvariti povijesni uspjeh.