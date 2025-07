Osuđeni silovatelj poslao slike spolovila poznatoj glazbenici, ona ih objavila: 'Kako se usuđuješ?!'

Put svjetski popularnog borca Conora McGregora od neimaštine do statusa sportske zvijezde nekoć je služio kao inspiracija, no ta priča danas ima znatno mračniji nastavak. Posljednji u nizu skandala koji potresa njegovu karijeru dogodio se kada je američka reperica Azealia Banks na društvenoj mreži X objavila šokantnu prepisku s Ircem. Banks je podijelila eksplicitne fotografije koje joj je navodno poslao McGregor, uključujući jednu na kojoj je potpuno nag te drugu gdje pozira s utezima vezanim za spolovilo uz poruku "dižem utege". Uz fotografije, reperica je objavila i prijeteću poruku koju je dobila: - Nemoj biti cinkaroš jer cinkaroši uvijek bivaju uhvaćeni - čime je McGregor navodno pokušao spriječiti da njegov čin izađe u javnost.

Poznata po svom osebujnom stilu i britkom jeziku, Azealia Banks nije se dala zastrašiti. Javnosti je otkrila da s McGregorom povremeno razmjenjuje poruke još od 2016. godine, ali da ga nikada nije osobno upoznala. Njegov potez popratila je nizom zajedljivih komentara. - Kako se usuđuješ seksualno me uznemiravati tim svojim seljačkim peni*om, a onda mi prijetiti da nikome ne kažem? Dragi, zar ne želiš biti predsjednik Irske? Što je ovo, molim te? Počni koristiti kremu za sunčanje - napisala je Banks, ismijavajući njegove navodne političke ambicije i dodajući: - Znaš li ti tko sam ja? Ovo je haram, brate - poručila je. Njezine objave, koje su ubrzo uklonjene zbog kršenja pravila platforme, izazvale su lavinu reakcija.

Ovaj incident samo je kap u moru kontroverzi koje prate McGregora otkako je svjetsku slavu oktogona zamijenio medijskim stupcima posvećenim skandalima. Borac koji se nije profesionalno borio gotovo četiri godine sve se češće povezuje s alkoholom, drogama i nasiljem. Nedavno je na sudu u Dublinu osuđen za silovanje, a iako je postupak trenutačno u procesu žalbe, ova presuda dodatno je srozala njegov ugled. Prošle godine proglašen je krivim i u odvojenom suđenju za napad na ženu 2018. godine, zbog čega je morao isplatiti odštetu od gotovo 250.000 eura.

Kao da optužbe za uznemiravanje nisu bile dovoljne, McGregor je samo nekoliko dana ranije snimljen na plaži u Floridi kako izmjenjuje poljupce s nepoznatom brinetom, dok njegove dugogodišnje zaručnice Dee Devlin nije bilo na vidiku. Ipak, reakcija Devlin, s kojom ima četvero djece, ponovno je iznenadila javnost. Umjesto osude, na svom je Instagram profilu podijelila rođendansku čestitku za Conora, pokazujući još jednom da stoji uz njega unatoč svemu. Slično je reagirala i nakon ranijih skandala, tvrdeći da su probleme riješili privatno.

Dee Devlin continues to show her support for Conor McGregor since photos came out of him kissing another woman last night



She has reposted multiple romantic photos of herself and Conor McGregor on her story this morning



Shortly after, the alleged Azealia Banks DMs were leaked pic.twitter.com/3ySCkoyfwI