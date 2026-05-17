Veliko slavlje u obitelji našeg vatrenog! Dobio je drugog sina, on i supruga otkrili biblijsko ime

Hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić i supruga Marija postali su roditelji po drugi put. Ponosni tata sretnu je vijest objavio na svom Instagramu, podijelivši dirljivu fotografiju na kojoj se isprepliću ruke cijele obitelji dok drže ručicu novorođenčeta. "Josip Pašalić. 15. 5. 2026.", napisao je kratko 31-godišnji veznjak Atalante, a čestitke su odmah počele pristizati. Prinovi se najviše veseli četverogodišnji brat Luka.

Mario i Marija Pašalić poznati su po tome što svoju intimu vješto čuvaju od javnosti. Rijetko se pojavljuju zajedno, a detalje iz privatnog života dijele tek u posebnim prilikama. Stoga ne čudi što su vijest o drugoj trudnoći uspjeli sačuvati u najužem krugu sve do poroda, baš kao i 2022. godine, kada su objavili rođenje prvog sina Luke.

Njihova ljubavna priča započela je 2014., a okrunjena je brakom pet godina kasnije na Čiovu. Svadbeno slavlje bilo je posebno - nakon crkvenog obreda, gosti su se ukrcali na jedrenjak gdje se slavilo do kasno u noć. Zanimljivo je da supružnici dijele i isti datum rođenja, 9. veljače, a prvorođeni sin Luka na svijet je stigao samo šest dana nakon njihovih rođendana 2022. godine.

Mario Pašalić napokon uhvaćen sa sinom i suprugom: Uživali u kupovini talijanskim gradom

Dolazak malenog Josipa donio je neizmjernu radost obitelji koja živi nedaleko od Milana, a sretna vijest dolazi nekoliko mjeseci nakon što je nogometaš doživio težak obiteljski gubitak i ostao bez oca. Koliko mu obitelj znači, Pašalić je često isticao, a jednom je izjavio kako je zagrljaj sina nakon velike pobjede osjećaj koji se ne može opisati riječima, potvrdivši da su mu oni najveća snaga.