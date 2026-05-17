Tko je Dara, bugarska pobjednica Eurovizije? Obožava meditaciju i bila je mentorica u ovom popularnom showu

Bugarska pjevačica Darina Yotova, umjetničkog imena Dara, pobjednica je jubilarnog 70. izdanja Eurovizije. Ova 27-godišnjakinja iz Varne pobornica je meditacije, zdravog života i prirode, a glazbeno se svrstava u tradicionalni bugarski folklor, što je mnogima iznenađenje. Karijeru je započela sa 16 godina osvojivši treće mjesto u "X Factoru", nakon čega postaje jedna od najvećih zvijezda u zemlji s hitovima poput "Thunder" i "Call Me". Bila je i mentorica u "The Voice of Bulgaria", a lani je objavila svoj najosobniji album, "ADHDARA", nazvan prema dijagnozi ADHD-a.

Njezina eurovizijska pjesma "Bangaranga" opisana je kao "pop s folklornom podlogom". Naziv potječe iz jamajčanskog slenga i znači pobunu ili "prekrasan nered". Dara objašnjava da je inspiraciju pronašla u bugarskom ritualu "kukeri", gdje muškarci bukom tjeraju zle duhove. "To je Bangaranga. Buka i vatra kao sila dobra koja tjera tamu i vraća sobu u život", izjavila je. Pjesma je zamišljena kao sretan nemir, poziv na prepuštanje energiji.

Njezin odvažan stil često je izazivao polemike. Dok su je jedni slavili kao umjetnicu nove generacije, drugi su je smatrali previše ekscentričnom za bugarsku scenu. "Ne želim svima biti po volji. Ako se ljudi svađaju oko moje glazbe, to znači da ih je dotakla", njezin je odgovor na kritike. Otvoreno je govorila i o umoru od slave i psihološkom pritisku koji dolazi s mržnjom i stalnom pozornošću.

Ipak, nastup u Beču oduševio je kritiku i publiku. Nakon vatrene polufinalne izvedbe ušla je u finale Eurovizije i svrstala se među favorite, da bi naposljetku odnijela i konačnu pobjedu. Trud je prepoznat i na drugim poljima pa je tako prethodno osvojila umjetničku nagradu Marcel Bezençon za najbolji umjetnički nastup. Iako je priželjkivala pobjedu, Dara je istaknula da joj je jednako važno da svijet vidi Bugarsku. "Ako 'Bangaranga' potakne nekoga da istraži našu kulturu, već sam postigla nešto stvarno", zaključila je.

*dijelom uz pomoć AI